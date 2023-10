Le résumé sportif du Herald-News du samedi 30 septembre

Cross-country pour filles

Counihan et les Chevaliers gagnent à St. Charles : À St. Charles, Brea Counihan, étudiante de première année à Lincoln-Way Central, a remporté le St. Charles North Invite en 18 minutes et 27,7 secondes, terminant avec plus de 40 secondes d’avance sur le reste du peloton. Les Knights (55) ont dominé Metea Valley (60) pour le championnat par équipe dans l’épreuve à 17 équipes. Mia Forystek (cinquième), Ava Dughetti (14e), Nancy Flais (19e) et Claire Carter (20e) ont toutes contribué pour Lincoln-Way Central.

Blotnik de la JCA remporte l’événement Mane : À Lisle, Claire Blotnik, senior catholique de Joliet, a remporté l’épreuve de Lisle Mane, terminant en 19:25,8 – plus de huit secondes devant la finaliste, Margaret Andrzejewski de St. Francis (19:34,5). Blotnik a mené Joliet Catholic (195) à la sixième place dans la course à 21 équipes. Jordan Reeves s’est classé 30e et Annie Tibbott a terminé 39e pour les Angels. Peotone (399) a terminé 14e, mené par Celeste Richards à la 14e place. Brooklyn Flores de Wilmington a terminé 22e.

O’Connor, champion, finaliste de Seneca à la compétition du comté de La Salle : À Streator, Evelyn O’Connor de Seneca a remporté la compétition du comté de La Salle avec un temps de 18:20,8. Gracie Steffes (troisième) et Julie Mueller (huitième) se sont également classées dans le top 10 pour Seneca, menant les Irlandais à la deuxième place du classement par équipe.

Lincoln-Way East septième à Flight Classic : À Wheaton, Lincoln-Way East (182) a terminé septième de la Wheaton North Flight Classic à 10 équipes. Emma Walsh a terminé 25e en 21:22,52 pour mener les Griffins. Elizabeth Ramirez s’est classée 29e pour Lockport.

Cross-country garçons

Finaliste de Lincoln-Way East au Locktoberfest : À Lockport, Lincoln-Way East (79) s’est classé deuxième à l’invitation du Locktoberfest, terminant derrière seulement Riverside-Brookfield (68) sur les 21 équipes. Michael O’Brien a mené les Griffins, terminant deuxième en 16:21,3. Daniel O’Connor s’est classé 10e pour Lincoln-Way East. Lockport (103) a terminé troisième, rythmé par une quatrième place de Nathan Powley. Lincoln-Way Central (124) a terminé cinquième, mené par Evan Jensen troisième, Braden Hoff cinquième et Jack Galminas huitième. Plainfield North (212) s’est classé septième, Lemont (272) 10e, Joliet Central (277) a terminé 11e, Plainfield South (352) 14e, Lincoln-Way West (354) 15e et Bolingbrook (496) 18e.

Seneca se classe quatrième à la compétition du comté de La Salle : À Streator, Seneca a terminé quatrième à la compétition du comté de La Salle, mené par Logan Pasakarnis, qui a terminé huitième en 18 : 32,1. Sebastian Deering s’est classé 13e pour Seneca.

Volley-ball féminin

Lincoln-Way Central termine quatrième à De La Salle : À Chicago, Lincoln-Way Central (14-10) est allé 3-2 pour terminer à la quatrième place du tournoi De La Salle, battant Jones, Argo et Andrew et tombant face à De La Salle et Providence. Alyssa Teske a remporté les honneurs de tous les tournois pour les Knights, terminant avec 52 passes décisives, 14 récupérations et 24 attaques décisives dans l’événement. Kiera King a ajouté 42 passes décisives, 30 attaques décisives et 14 récupérations.

Minooka remporte la tranche de bronze à l’Asics Challenge : À Chicago, Minooka (11-9) a remporté la tranche de bronze au Asics Challenge, organisé par Mother McAuley et les sites environnants. Après une fiche de 0-2 vendredi, Minooka a balayé ses trois matches samedi, battant Cary-Grove 2-1, St. Charles East 2-0 et Wahlert (Iowa) 2-0. Brooklynne Brass a réalisé 51 attaques décisives, 34 récupérations et 12 blocs dans le tournoi, tandis qu’Ava Valentin a terminé avec 81 passes décisives et Kennedi Brass 64 récupérations.

Football garçons

Lincoln-Way Central 2, Bradley-Bourbonnais 0 : À Bradley, Jamison Stockrahm et John Roussakis ont marqué des buts pour Lincoln-Way Central (11-1-1, 2-0) lors de la victoire du SouthWest Suburban Red. Reilly Follett et Jackson Meyer ont obtenu des passes décisives pour les Knights, tandis que Theodore Utz a enregistré le blanchissage.

Morris 5, Indian Creek 2 : A Shabbona, Kalen Carver a enregistré un tour du chapeau pour mener Morris (9-7). Conner Ahern et Angel Valderrama ont également marqué pour Morris.