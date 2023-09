Le résumé sportif du Herald-News du samedi 2 septembre

Volley-ball féminin

Joliet West a remporté le championnat au tournoi Peggy Scholten à Conant. Les Tigres (7-1) ont obtenu une fiche de 5-0, battant Stevenson 2-1, Schaumburg 2-1, Lake Zurich 2-0, Glenbard East 2-0 et St. Francis 2-0.

Ava Grevengoed a ouvert la voie avec 71 attaques décisives, 30 récupérations et neuf as tout au long du tournoi. Gabby Piazza a réalisé 32 attaques décisives, Julia Adams a distribué 67 passes décisives, Taylor Brenczewski a ajouté 25 passes décisives, Olivia Baxter a terminé avec 56 attaques décisives et neuf récupérations et Isabella Nelson a réalisé 38 récupérations.

Grevengoed Piazza et Baxter faisaient partie de l’équipe du tournoi.

Lincoln-Way West remporte le titre de la Tiger Classic : À Edwardsville, les Warriors sont allés 3-0 pour remporter le championnat dans la catégorie or. Lincoln-Way West a battu Freeburg 2-1, Columbia 2-0 et Lincoln 2-0. Caroline Smith des Warriors a été nommée MVP du tournoi, tandis que Peyton Sasse l’a rejoint dans l’équipe du tournoi.

Football garçons

Plainfield Central 4, Andrew 2 : À Tinley Park, Leo Perez, Cade Bargas, Sebastian Chavez et Gordon Stanich ont tous marqué un but chacun pour mener Plainfield Central (3-1-1) à la victoire hors conférence.

Minooka 0, Vallée de Waubonsie 0 : À Aurora, Isaac Goddard a réalisé quatre arrêts pour le blanchissage de Minooka (3-0-2).

Catholique mariale 2, Providence 1 : A Chicago Heights, les Celtics (3-1) ont essuyé leur première défaite de la saison.

Naperville Centre 1, Plainfield Nord 0 : Au Best of the West Invitational à Naperville, les Tigres (3-2) ont échoué.

Joliet Catholique 5, Iroquois Ouest 2 : Lors de la fusillade Herscher, Diego Rios, Liam Connolly, Charlie Czerkies, Marco Heald et Vincent Dinovo ont tous marqué pour les Hilltoppers (1-6-1).

Joliet catholique 1, Chicago chrétien 1 : Chez Herscher, Diego Rios a marqué sur penalty pour les Hilltoppers (0-6-1).

Cross-country garçons

Hanrahan mène LW East au titre TF South : À Lansing, le junior Sean Hanrahan a remporté le Rich Dust Invitational en 15 minutes et 39,35 secondes, menant Lincoln-Way East (40) au titre par équipe devant Stagg (86) et le reste des 13 équipes. Michael O’Brien a terminé sixième en 16:06,58 et Drew Arnold neuvième en 16:18,41 pour les Griffins. Joliet West (123) a terminé quatrième, mené par Julian Esquivel, huitième en 16:15,29.

LW Central se classe quatrième à Lyon : À La Grange, Lincoln-Way Central (114) a terminé quatrième de la course à 19 équipes remportée par Lyons (76). Evan Jensen a terminé septième en 16:08,88 pour mener les Knights, tandis que Braden Hoff a terminé 18e en 16:31,62. Lincoln-Way West (257) s’est classé 10e, mené par Jackson Ethridge (29e, 16:51,23) et Nicholas Dul (30e, 16:51,47).

Lockport termine quatrième à St. Ignatius : À Chicago, Lockport (89 ans) a terminé quatrième dans la course à 12 équipes remportée par St. Ignatius (40 ans). Nathan Powley a mené les Porters, terminant troisième en 15:17,87. Max Maloney a terminé sixième en 15:30,61 et Caleb Brownlee huitième en 15:38,08. Joliet Catholic (279) s’est classé 10e, mené par Nathan Ciarlette (15e, 16:00.06).

Cross-country pour filles

Minooka termine troisième à Hinsdale Central : À Hinsdale, Minooka (153) a terminé troisième du Red Devil Invitational à 21 équipes, remporté par Prospect (71). Junior Taya Gummerson a mené Minooka, terminant 22e en 19 minutes et 25,5 secondes. La junior Cassie Brushaber a terminé 33e en 19:45,2.

LW East prend la quatrième place à Lyon : À La Grange, Lincoln-Way East (117) a terminé quatrième dans la course à 16 équipes remportée par Downers Grove North (26). Kara Waishwell a terminé 18e en 20:09,21 pour mener les Griffins, tandis que Maura Hanrahan a terminé 20e en 20:12,84. Lincoln-Way West (288) s’est classé neuvième

Joliet catholique se classe quatrième à Saint-Ignace : À Chicago, Joliet Catholic (159) a terminé quatrième dans la course à 11 équipes remportée par St. Ignatius (41). Claire Blotnik a mené la JCA en se classant troisième en 18:41,88. Ella Heinen s’est classée 15e en 19:46,63.

Tennis filles

Plainfield Central va 3-0 au quad LW Central : À New Lenox, Plainfield Central a connu une journée parfaite, battant Joliet Catholic 4-1, Lincoln-Way Central 3-2 et Thornwood 5-0. Elizabeth Egly a une fiche de 3-0 au premier rang en simple et Kelly Michel une fiche de 2-0 au deuxième rang en simple pour les Wildcats.