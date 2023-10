Le résumé sportif du Herald-News du samedi 14 octobre

Volley-ball féminin

LW Central termine deuxième : Lors du tournoi Lincoln-Way Central Autumn Knights, l’équipe féminine de volleyball de Romeoville a établi un record scolaire de victoires en une saison et a terminé deuxième. Les Spartans ont remporté deux matchs samedi pour atteindre 24 victoires sur l’année, un nouveau record scolaire. Ils ont battu Lincoln-Way East et Joliet West avant de tomber face à Willowbrook dans le match pour le titre.

Eden Eyassu des Spartans a réalisé 26 attaques décisives et 19 récupérations et a été sélectionné dans l’équipe de tous les tournois. Les autres leaders de Romeoville (24-9) étaient Kameron Blizniak avec 97 passes décisives, 27 récupérations et neuf as, Lianna Ortiz (28 attaques décisives, 30 récupérations), Alexis Crowley (42 récupérations, 11 as) et Demi Cole (25 attaques décisives, 10 blocs ).

Joliet West (29-3) a terminé troisième, battant Providence Catholic samedi avant de perdre contre Romeoville et de battre Lockport.

Lockport (23-8) a pris la quatrième place. Samedi, les Porters ont battu Lincoln-Way West avant de s’incliner face à Willowbrook et Joliet West. Ava Grevengoed de West a été nommée dans tous les tournois, tout comme Kyla Mitchell, étudiante de première année à Lockport.

Lincoln-Way Central a terminé premier de la division Argent lors du tournoi, avec une fiche de 4-1 dans le tournoi. En poule, Central a battu Providence et Oswego East et a perdu contre Joliet West. En bracket play, les Knights (21-12) ont battu Lincoln-Way East et Downers Grove South pour remporter le championnat. Kiera King a réussi 44 attaques décisives, six as, 37 passes décisives, 21 récupérations et 11 blocs pour Central, tandis qu’Alyssa Teske a réussi 25 attaques décisives, 11 as, 63 passes décisives, 21 récupérations et trois blocs.

Tennis filles

Classe 1A La Salle-Pérou Sectionnel : Au Pérou, Morris a permis aux deux participants en simple de se qualifier pour l’État, alors que Julia Borgstrom, tête de série n ° 1, a battu Danielle Sterner de Streator 6-0, 6-0, et Skyler Saelens a battu Bailey Engels de St. Bede 6-0, 6-1.

La section a été reportée à cause de la pluie et se terminera lundi après-midi.

Cross-country pour filles

Rencontre Interstate 8 : À Morris, les hôtes ont remporté le championnat par équipe féminine avec 34 points, 15 de mieux que le deuxième Kaneland, mené par le top cinq du champion individuel Makensi Martin (19: 34,20) et quatrième de Danica Martin (20: 35,75).

Réunion d’État de l’IESA : Channahon a remporté le championnat de classe 3A avec 92 points, battant le total de 100 de Prospect Heights McArthur. Ellie Porath (3e), Clara Getsoian (5e), ​​Michelle Gabel (10e), Gianna Caldwell (33e), Jocelyn Roots (41e) , Brooklynn Leathers (57e) et Reagan Kies (92e) composaient l’équipe gagnante de Channahon.