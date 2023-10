Le résumé sportif du Herald-News du jeudi 5 octobre

Volley-ball féminin

Coal City 2, Wilmington 0 : À Coal City, Kayla Henline a récolté 17 passes décisives, sept récupérations et deux as pour remporter une victoire 21-25, 25-22, 25-21 de l’Illinois Central Eight Conference.

Aubrey Mellen a réalisé 15 passes décisives et quatre récupérations, Emma Rodriguez a réalisé 14 attaques décisives, six récupérations et un blocage. Kenzie Henline a réussi quatre attaques décisives, trois as, deux récupérations et un bloc, et Addison Hodges a réussi trois attaques décisives.

Lincoln-Way West 2, Lincoln-Way Central 1: À New Lenox, les Warriors ont remporté une victoire de 25-16, 23-25, 28-26 lors de l’action de la SouthWest Suburban Conference.

Penny Smith a réussi six attaques décisives et neuf récupérations pour Central ; Alyssa Teske a réalisé six attaques décisives, 17 passes décisives et neuf récupérations ; et Kiera King a réalisé 13 attaques décisives, 10 passes décisives et neuf récupérations.

Football garçons

Minooka 5, Plainfield Sud 1 : À Plainfield, Andrew Calderon a marqué deux fois pour mener Minooka à une victoire dans la Southwest Prairie Conference.

Ethan Koranda, Diego Erscobedo et Noah Allen ont marqué un but chacun. Isaac Goddard a été crédité de deux passes décisives, et Eli Avalos et Koranda ont chacun obtenu une passe décisive.

Plainfield Est 4, Yorkville 0 : À Yorkville, les Bengals ont marqué tôt et ont conservé l’avance pour gagner dans l’action du SPC.

Yandi Reyes, Xander Wettergren, JP Escobar et Jacob Scott en ont chacun mis un au tableau. Reyes a obtenu deux passes décisives et Escobar en a ajouté une.

Cross-country garçons

Lincoln-Way Central 18, Lincoln-Way West 39 : À New Lenox, Evan Jensen a terminé l’épreuve de 3 milles à la première place avec un temps de 15 : 53,55 pour aider les Knights à remporter la SWSC.

Braden Hoff a terminé deuxième (15:55,24), Bryce Counihan troisième (16:07,08) et Jack Galminas quatrième (16:07,64). Chez les Warriors, Nicholas Dul a terminé cinquième (16:09,36) et Hunter Spee sixième (16:10,74).