Le résumé sportif du Herald-News du 9 septembre

Cross-country

Grand jour chez Steelman Invite : Joliet Central a annoncé qu’elle renommerait le tournoi de cross-country sur invitation qu’elle organise en Cherry Invitational à partir de l’année prochaine, en l’honneur de l’entraîneur de cross-country des garçons de Joliet Central, Doug Cherry, qui entraîne les Steelmen depuis 1989.

Lors du Steelmen Invitational de samedi, Brea Counihan, étudiante de première année à Lincoln-Way Central, a remporté la course féminine en 18 minutes et 14 secondes.

Neuqua Valley (73) a remporté le championnat par équipe, suivi de Benet (74), Lincoln-Way East (79), Lincoln-Way Central (80), Waubonsie Valley (156) et Plainfield South (206).

Parmi les 16 équipes, Lincoln-Way West (246) a terminé neuvième, Joliet West (264) a terminé 10e, Joliet Central (305) 11e et Romeoville (441) a terminé 16e.

Madison King de Joliet Central (18: 58,8) s’est classée quatrième, Janellisa Oceguera de Joliet West (19: 05,5) a terminé cinquième, Kara Waishwell de Lincoln-Way East (19: 13,6) a terminé septième, Mia Forystek de Lincoln-Way Central (19: 16,5) a terminé neuvième et Maura Hanrahan de Lincoln-Way East (19: 23,3) s’est classée 10e.

Chez les garçons, Harlan Matson (16:19,5), senior de Plainfield Central, a terminé deuxième derrière Finn Richards de Benet (16:17,7). Nicholas Dul de Lincoln-Way West (16:20,3) a terminé troisième, Luke Adair de Plainfield Central (16:33,1) cinquième, Jackson Ethridge de Lincoln-Way West (16:35,9) septième et Juan Guevara de Joliet Central (16:48,8) a terminé. 13ème.

Plainfield Central (99) a terminé quatrième dans la course par équipe, remportée par Benet (55). Lincoln-Way West (115) a terminé cinquième, Joliet Central (167) septième, Joliet West (222) neuvième et Romeoville (325) 12e sur 13 équipes.

Viger remporte le First 2 à l’arrivée : À Peoria, Camyn Viger, senior de Plainfield South, a remporté la course de classe 3A composée de 41 équipes masculines lors du First 2 the Finish Invitational en 14: 23,4.

Plainfield North (122) a pris la deuxième place de la course par équipe derrière Downers Grove North (39). Plainfield Sud (151) a terminé troisième. Lincoln-Way Central (392) s’est classé 11e, Lockport (473) 18e, Minooka (537) a terminé 21e et Bolingbrook (665) 23e.

Dylan Maloney de Plainfield South (14:41,8) a terminé septième, Quinn Davis de Plainfield North (14:44) huitième, Thomas Czerwinski de Plainfield North (14:45,9) 10e et Owen Stahl de Plainfield North (14:59,7) a terminé 15e.

Dans la course de classe 2A remportée par Glenbard South (112), Morris (603) s’est classé 20e, Lemont (670) a terminé 26e et Joliet Catholic (1753) 59e sur un peloton de 62 équipes. Cuyler Swanson de Morris (15:30,6) s’est classé 19e.

Seneca (1136) a terminé 43e parmi 46 équipes dans la course de classe 1A.

Chez les filles, Minooka (206) a terminé troisième dans la course à 39 équipes lors du First 2 the Finish Invitational, remporté par Barrington (52).

Plainfield North (328) s’est classé 12e, Lockport (514) 17e et Bolingbrook (815) 29e.

Maya Ledesma de Minooka (17:50,7) a terminé huitième et Marlie Czarnewski de Plainfield North (18:13,3) 16e.

Dans la course de classe 2A, Claire Blotnik de Joliet Catholic (18:11,7) a terminé 10e et Niki Tselios de Lemont (18:28,7) 17e. Morris (556) s’est classé 18e parmi 53 équipes, tandis que Lemont (690) s’est classé 26e.

Seneca (370) a terminé 10e parmi 38 équipes dans la course 1A, menée par Evelyn O’Connor (18:10), qui s’est classée 11e.

Volley-ball féminin

Lockport troisième à Andrew : À Tinley Park, Lockport (11-4) a terminé troisième à l’Andrew Invitational, avec une fiche de 4-1 dans l’épreuve.

Les Porters ont perdu 2-1 contre St. Laurence en demi-finale malgré les 13 attaques décisives de Bridget Ferriter. Ils ont rebondi pour une victoire 2-0 contre Andrew dans le match pour la troisième place, menés par Ferriter avec six attaques décisives et trois as, Hailey Rak avec cinq attaques décisives et Madilyn Lopez avec cinq passes décisives.

Football garçons

Lincoln-Way Central 1, Conant 0 : Lors de la série BodyArmor, les Knights (5-1) se sont imposés grâce à un blanchissage du gardien Theodore Utz. Noah Anhalt a marqué le seul but, assisté de Jamison Stockrahm.

Minooka 2, Glenbard Nord 1 : Lors de la série BodyArmor, Minooka (4-1-3) a remporté une séance de tirs au but après que le règlement se soit terminé par un match nul 1-1. Andrew Calderon a marqué une passe décisive d’Ethan Koranda, tandis qu’Isaac Goddard a effectué huit arrêts pour Minooka.

Plainfield Central 3, Eisenhower 2 : Lors de la série BodyArmor, les Wildcats (5-1-1) ont gagné grâce aux buts de Gordon Stanich, Sebastian Chavez et Peyton Johnson.

Lockport 4, Joliet Central 4 : A Joliet, Braulio Gutierrez, Gilberto Rios, Juan Sebastian Garcia Duarte et Juan Franco ont marqué pour les Steelmen (3-4-1) lors du match nul.

Football

Lincoln-Way Central 27, O’Fallon 10 : Dans un affrontement d’équipes invaincues à l’Illinois State University, Lincoln-Way Central (3-0) a remporté une solide victoire.

Les Knights accueillent Lincoln-Way West (2-1) lors de la semaine 4.