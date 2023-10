Le résultat KSI vs Tommy Fury a officiellement changé après une erreur sur les tableaux de bord

La victoire de Tommy Fury sur KSI a été corrigée par une décision unanime et non majoritaire.

La star de Love Island s’est imposée face à la personnalité de YouTube lors d’un concours divertissant à Manchester, la victoire par décision majoritaire étant annoncée avec l’un des tableaux de bord des juges indiquant que les deux hommes ont fait match nul.

3 Fury a montré sa classe pour remporter la victoire Crédit : Getty

3 Bien qu’une erreur ait été constatée sur l’une des cartes de pointage des juges

Des photos des cartes ont été publiées et les fans aux yeux d’aigle ont remarqué que le juge qui avait qualifié le match de match nul 57-57 n’avait pas additionné correctement les scores.

Cette erreur a depuis été rectifiée à 57-56 en faveur de Fury, le score que les deux autres juges ont jugé être le combat.

Que ce soit par décision partagée ou majoritaire, le résultat n’a pas plu à KSI, qui a estimé qu’il en avait fait assez pour gagner le combat.

« C’est un vol », a déclaré KSI immédiatement après la fin du combat.

« Combien de coups a-t-il reçu ? Vous n’avez pratiquement pas tiré. Vous n’atterrissez pas ! Regardez votre visage, regardez vos yeux. Regarde toi! Je suis le YouTuber, tu es le boxeur, tu dois gagner. Je comprends. C’est parfait.

« [I won rounds] 1, 2, 3 et un point de moins. Comment puis-je perdre un six rounds ? Irréel. C’est l’homme qui est censé être un boxeur professionnel et il a remporté une décision majoritaire. C’est scandaleux.

Le concurrent des poids moyens Chris Eubank Jr et le promoteur de boxe pensent que KSI, de son vrai nom Olajide Olatunji, méritait la victoire.

Les trois juges ont statué que KSI avait remporté le premier et le deuxième tour – le deuxième voyant Fury marquer un point pour avoir frappé son adversaire de 30 ans à l’arrière de la tête.

3 Après avoir combattu et battu Jake Paul en février, Fury a désormais l’intention de s’éloigner des affrontements contre les YouTubers. Crédit : Getty

Mais pour les quatre tours restants, Fury a remporté la majorité sur les tableaux de bord des trois juges.

« Était-ce ma meilleure performance ? Non, absolument pas, mais nous savions que ça allait être une fête puante, parce qu’un homme ne voulait pas venir se battre », a déclaré Fury à IFL TV.

« D’où je viens, dans les gymnases et tout ça, on reste là et on se bat. Ce type sautillait sur le ring et ne voulait pas s’engager, c’était une affaire décousue…

« C’était un combat horrible, je ne l’ai même pas revu et je ne suis même pas sûr de vouloir le revoir, parce que j’étais inutile là-dedans, mais j’ai quand même remporté la victoire. »