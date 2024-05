Le résultat « extrêmement brutal »

Je m’appelle Steve Gutterman, rédacteur en chef du bureau Russie/Ukraine/Biélorussie de RFE/RL.

Bienvenue dans The Week In Russia, dans lequel j’analyse les principaux développements de la politique et de la société russes au cours de la semaine précédente et j’examine ce qui nous attend.

Au milieu d’une série de développements allant d’un remaniement militaire aux exercices d’armes nucléaires tactiques et aux rumeurs sur le changement des frontières maritimes dans la Baltique, les images des villes frontalières de la région de Kharkiv ciblées par une nouvelle offensive russe rappellent brutalement les effets de l’invasion non provoquée de l’Ukraine par Moscou. .

Voici quelques-uns des principaux développements survenus en Russie au cours de la semaine dernière et quelques-uns des enseignements à retenir pour l’avenir.

Analyses ça

Pour les journalistes, les analystes et pratiquement tous ceux qui s’intéressent à la guerre en Ukraine, il y a toujours beaucoup de choses à considérer : une constellation de développements qui pourraient donner des indices sur ce que l’avenir nous réserve.

Il y a la situation sur le champ de bataille, les approvisionnements en armes, la diplomatie et les discussions fréquentes sur la possibilité d’une trêve – malgré le fait qu’un cessez-le-feu ou une solution négociée semble lointain à ce stade.

Parfois, cependant, certains détails – une photo, une vidéo, une anecdote – mettent en lumière un fait central : l’invasion non provoquée de la Russie a tué et blessé des centaines de milliers de personnes.

Ce mois-ci, des images de Vovchansk, une ville ciblée par une nouvelle offensive russe dans la région de Kharkiv, ont fourni une image sombre de ce qui se passe : mort et destruction dans une guerre non provoquée.

UN courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre ce qui semble être trois cadavres gisant sur le sol – deux d’entre eux ensemble et un troisième dans un endroit séparé, à côté d’un vélo.

Le clip montre également des vues plus larges de Vovchansk, avec de la fumée s’élevant des ruines d’une ville qui était intacte il y a deux semaines mais qui ressemble maintenant à Bakhmut, Avdiyivka et à d’autres villes que les forces russes ont détruites depuis le lancement de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine en février. 2022.

Le résultat de l’offensive russe au nord de Kharkiv reste à connaître. L’armée ukrainienne a affirmé le 24 mai que ses forces avaient stoppé l’avancée russe sur place et qu’elles contre-attaquaient, mais que la situation sur d’autres parties de la ligne de front de plus de 1 000 kilomètres était instable.

Sans relâche

La Russie s’attaque également à la ville de Kharkiv, la plus grande d’Ukraine après Kiev et symbole de la résistance contre Moscou depuis qu’elle a évité sa prise par les forces soutenues par la Russie au début de la guerre dans le Donbass, plus au sud, en 2014.

Au moins sept personnes ont été tuées lorsqu’un Russe frappe de missile a frappé un éminent presse d’imprimerie à Kharkiv le 23 mai, dans le cadre d’une vague d’attentats que le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a qualifié de «extrêmement brutal.»

Pendant ce temps, la Russie prend des mesures pour maintenir la pression sur l’Occident. ainsi qu’à Kyiv – et laisser le monde dans l’incertitude quant à ses intentions. Et il y a plein de signes que le Kremlin se prépare à une longue guerre alors que débute le nouveau mandat présidentiel de six ans de Poutine.

L’un d’eux est le sien secouer de la leadership militaire — qui commence à ressembler davantage une épuration.

Il semble avoir plusieurs objectifs : maintenir l’économie de guerre, réduire la corruption et garantir la loyauté des militaires, et détourner la responsabilité des revers de la guerre tout en montrant à l’Occident que Poutine n’a pas l’intention d’abandonner ses efforts pour soumettre l’Ukraine et la défier. les États-Unis et l’Europe.

« Très bénéfique »

Les efforts du Kremlin pour déséquilibrer l’Occident vont bien sûr au-delà de l’Ukraine et incluent des signaux constants et des tactiques alarmistes. Deux nouveaux exemples : le plus récent en Russie bruit de sabre nucléaire, avec ce qu’il dit être des exercices tactiques d’armes nucléaires ; et un avertissement détaillé selon lequel Moscou veut redessiner les frontières maritimes dans la Baltique.

Pendant ce temps, un Rapport Reuters qui citait des sources russes anonymes et déclarait que Poutine « est prêt à mettre un terme à la guerre en Ukraine avec un cessez-le-feu négocié qui reconnaît les lignes actuelles du champ de bataille » était considéré comme le résultat d’une Candidature du Kremlin pour présenter Kiev comme récalcitrante et affaiblir le soutien occidental à l’Ukraine.

«La Russie objectif minimum est de capturer le reste du Donbass, et je suis sceptique quant au fait que la Russie poursuive un cessez-le-feu cette année tant qu’elle croit pouvoir réaliser de nouveaux progrès sur le champ de bataille », Rob Lee, analyste militaire et chercheur principal au Le Foreign Policy Research Institute, basé aux États-Unis, a écrit sur X, anciennement Twitter.

« L’idée immuable de Poutine est que l’Ukraine doit cesser de résister et commencer à discuter des termes de sa capitulation », a déclaré l’analyste politique Tatyana Stanovaya, experte du Kremlin et chercheur principal au Carnegie Russia Eurasia Center. a écrit sur X.

Un cessez-le-feu serait « très bénéfique pour Poutine : il lui permettrait de conserver ce qu’il a déjà pris, affaiblirait politiquement les dirigeants ukrainiens, découragerait l’Occident de fournir des armes et rendrait inutile le déploiement de troupes », a écrit Stanovaya. « C’est ainsi que Poutine entend gagner la guerre. »

En décembre, Sam Greene, analyste politique et professeur au Kings Russia Institute, a émis un avertissement similaire après un précédent cas dans lequel le Kremlin semblait être envoyer des signaux par les médias occidentaux que Poutine était prêt à entamer des négociations sur un cessez-le-feu.

« Entraîner l’Occident dans un processus de négociation… sert un objectif évident : cela réduit l’appétit occidental pour le combat et donne au Kremlin le contrôle de l’escalade » Greene a écrit.

« Si les négociations – ou même les discussions sur les négociations – ralentissent ne serait-ce que temporairement le rythme du soutien financier, militaire et diplomatique occidental à l’effort de guerre de l’Ukraine, elles réaliseront l’essentiel de ce que Poutine attend d’elles », a-t-il écrit.

« Le problème est le suivant : pour l’Occident, les négociations sont un moyen de mettre fin à la guerre. Pour la Russie, c’est un moyen de gagner.»

