Le résultat du test d’alcoolémie du sergent du shérif du comté de McHenry de 0,192 est exact, juge le juge – Shaw Local

Un juge du comté de McHenry a statué mardi que le résultat de la teneur en alcool de 0,192 de l’alcootest d’un sergent du shérif n’était pas fiable ni impacté parce qu’il se rongeait les ongles et les cuticules ou avait ingéré un « objet étranger » avant de se soumettre au test.

Le juge Michael Coppedge a également constaté que les policiers de Crystal Lake observant Daniel Patenaude, 47 ans, de Woodstock pendant les 20 minutes requises avant d’administrer le test étaient suffisamment conformes au code administratif de l’Illinois.

L’audience faisait partie de la tentative de Patenaude d’annuler la suspension de son permis de conduire, le résultat d’un alcootest montrant qu’il était au-dessus de la limite légale de 0,08 lorsqu’il a été accusé de conduite avec facultés affaiblies le 2 février.

Une audience civile de suspension sommaire est l’occasion de contester la ou les raisons sous-jacentes de la suspension du permis d’une personne. Ce n’est pas un procès pour déterminer la culpabilité ou l’innocence si le DUI. Coppedge avait le choix d’annuler ou de maintenir la suspension.

L’avocat de Patenaude, Pat Walsh, a fait valoir que la crédibilité du test aurait pu être affectée soit par le fait qu’il se mordait les ongles et les cuticules, soit par le fait de mettre un « objet étranger » dans sa bouche alors que les policiers ne l’observaient pas correctement.

Coppedge a déclaré qu’il pensait qu’il n’y avait «pas une conformité stricte, mais substantielle» de la part des agents qui ont administré le test.

Faisant référence à des témoignages antérieurs lorsque les policiers ont déclaré qu’ils avaient parfois détourné le regard, Walsh a soutenu « certainement, il y en a assez ici pour dire qu’ils ne se sont pas conformés ».

Walsh a également déclaré que la période d’observation de 20 minutes aurait dû reprendre après que les agents aient détourné le regard.

Lors de l’audience, où Patenaude n’était pas présent, l’État a appelé le soldat de l’État de l’Illinois Tyler Vandeventer à témoigner en tant que témoin expert dans l’administration de tests d’alcoolémie. Il est apparu sur un écran vidéo dans la salle d’audience.

Le soldat, qui a observé la période d’observation de 20 minutes, a déclaré qu’aucune substance étrangère, telle que des ongles, des cuticules ou des peluches de ses chaussettes, n’aurait entraîné une teneur en alcool de 0,192.

« Ce ne pourrait être que l’alcool qui entraînerait un taux d’alcoolémie de 0,192 », a-t-il déclaré plus tard, ajoutant que le test repose sur l’air pulmonaire profond et non sur ce qui se trouve dans la bouche ou le système respiratoire supérieur.

L’audience découle d’un incident qui a commencé vers 19 heures le 2 février lorsque Patenaude a appelé la police de Crystal Lake pour une « assistance aux automobilistes » près de la zone de Skyridge Drive et Ackman Road, selon le rapport de police de Crystal Lake fourni au Northwest Herald.

Lorsque le policier est arrivé, elle lui a demandé s’il voulait une dépanneuse pour sa Jeep Grande Cherokee noire et il a dit non qu’il voulait juste que quelqu’un change son pneu crevé. Lorsque l’agent a regardé son véhicule, elle a vu deux pneus crevés à l’avant et à l’arrière du côté passager. Lorsqu’on lui a demandé comment cela s’était passé, il a dit qu’il avait traversé la médiane au centre de la route, selon le rapport.

Parfois, Patenaude a raconté différentes versions et ajouté des détails sur la façon dont il est arrivé à cet endroit et comment il a eu les pneus crevés.

Patenaude lui a finalement dit qu’il conduisait depuis Fire Bar à Crystal Lake lorsqu’il s’est retourné et a couru sur la médiane. Il a dit qu’il ne connaissait pas les routes de la région et pensait que la route était dégagée.

L’agent a déclaré que lorsque Patenaude se tenait à l’extérieur de son véhicule, elle a « observé » une légère odeur d’alcool dans son haleine et une odeur d’eau de Cologne/de parfum. Elle a dit qu’il avait les yeux injectés de sang et larmoyants, « une légère insulte à son discours » et une trempette de tabac à mâcher de la taille d’une balle de golf dans sa joue. Lorsqu’il est retourné à son véhicule, elle a déclaré que « l’odeur d’une boisson alcoolisée était écrasante ainsi que l’odeur d’eau de Cologne/de parfum ».

Lorsqu’elle a demandé à Patenaude de s’identifier, il a ouvert son portefeuille où elle a vu un badge de police, selon le rapport de police.

Il a également reçu une contravention pour avoir traversé une médiane désignée et conduit un véhicule non assuré, selon le rapport de police.

Patenaude doit revenir devant le tribunal vendredi. Les demandes d’informations du bureau du shérif du comté de McHenry sur l’emploi ou le statut actuel de l’emploi ont été infructueuses. Une demande d’accès à l’information est en cours.

Son avocat a refusé de commenter après l’audience.