Le résultat du procès des gardiens de serment pourrait servir de leçons pour les affaires à venir le 6 janvier

Pour compliquer encore plus les choses, un troisième procès Oath Keepers est prévu pour février, bien que les huit accusés dans cette affaire n’aient pas été inculpés de sédition. Ce groupe compte dans ses rangs la femme de M. Meggs, un couple d’âge moyen de l’Ohio et un ancien acteur de Broadway.

Entre les deux procès de Oath Keepers se déroule un autre procès pour complot séditieux : celui de cinq membres du groupe nationaliste d’extrême droite Proud Boys, qui doit débuter le 19 décembre. Comme dans le procès de M. Rhodes, l’affaire des Proud Boys se concentrera sur les dirigeants de l’organisation – parmi eux, Enrique Tarrio, l’ancien président du groupe, et certains de ses principaux lieutenants de Floride, de l’État de Washington et de Pennsylvanie.

Les procureurs fonderont probablement leur dossier contre les Proud Boys sur des centaines, voire des milliers, de messages texte cryptés qui, selon le gouvernement, montrent comment le groupe a de plus en plus recours à la violence pour maintenir M. Biden hors de ses fonctions dans les semaines entre l’élection et 6 janvier. Ils sont également susceptibles d’appeler certains anciens Proud Boys comme témoins du gouvernement, dont peut-être deux membres de haut rang, Charles Donohoe et Jeremy Bertino, qui ont plaidé coupables dans l’affaire.

Mais les procureurs prévoient d’utiliser une stratégie différente – et nouvelle – dans leurs efforts pour prouver les accusations de sédition contre les Proud Boys, suggérant que le procès de M. Rhodes pourrait ne pas être un modèle.

En condamnant M. Rhodes, le gouvernement s’est concentré sur l’entrepôt d’armes en Virginie, affirmant qu’ils constituaient la base de l’élément central de l’accusation de sédition : que les gardiens du serment avaient comploté pour utiliser la force pour empêcher le transfert légal du pouvoir. M. Rhodes et la plupart de ses coaccusés n’ont eux-mêmes commis aucun acte de violence grave le 6 janvier, mais le jury a apparemment conclu que les armes cachées de l’autre côté de la rivière présentaient une menace de force suffisante pour être condamné.

Les procureurs du procès des Proud Boys ont l’intention de faire valoir que M. Tarrio et ses quatre coaccusés – Ethan Nordean, Joseph Biggs, Zachary Rehl et Dominic Pezzola – ont incité d’autres membres du groupe et des émeutiers ordinaires à attaquer la police, menant à une série des violations consécutives de la sécurité du Capitole.

“Le 6 janvier, les accusés ont cherché à exploiter les actions d’autrui pour atteindre leur objectif de s’opposer par la force au transfert légal du pouvoir présidentiel”, ont écrit les procureurs dans des documents judiciaires récents. “Ce faisant, les accusés ont utilisé ces individus comme des” outils “.”