Le résultat du Kansas suggère que 4 États sur 5 soutiendraient le droit à l’avortement lors d’un vote similaire

C’est un schéma qui suggère que le droit à l’avortement bénéficierait d’un soutien beaucoup plus important que Joe Biden en tant que candidat dans un État relativement blanc comme le Kansas – peut-être même assez pour que le droit à l’avortement soit favorisé pour survivre.

Il peut sembler surprenant que les partisans de l’avortement aient même une chance au Kansas, étant donné la longue tradition de l’État de voter pour les républicains. Mais le Kansas est plus républicain que conservateur. L’État compte un nombre supérieur à la moyenne de diplômés universitaires, un groupe qui s’est tourné vers les démocrates ces dernières années.

Le Kansas a voté pour Donald J. Trump d’environ 15 points de pourcentage en 2020, suffisamment pour en faire un républicain assez sûr. Pourtant, ce n’est pas tout à fait hors de propos pour les démocrates. Les républicains l’ont appris à leurs dépens ; ne cherchez pas plus loin que la victoire démocrate de 2018 dans la course au gouverneur.

Même ainsi, une victoire écrasante pour le droit à l’avortement au Kansas ne semblait pas être un résultat probable, que ce soit sur la base des sondages ou des initiatives récentes. Les explications les plus probables de la surprise : les électeurs pourraient être plus favorables au droit à l’avortement à la suite du renversement de Roe (comme l’impliquent les sondages nationaux) ; ils peuvent être plus prudents quant à l’élimination des droits à l’avortement maintenant que ces initiatives ont des conséquences politiques réelles ; les partisans du droit à l’avortement peuvent être plus motivés pour aller aux urnes.

Les partisans du droit à l’avortement ne trouvent pas toujours si facile de faire avancer leur cause. Ils défendaient le statu quo au Kansas ; ailleurs, ils essaieront de renverser l’interdiction de l’avortement.

Quelle que soit l’explication, si les partisans de l’avortement pouvaient s’en tirer aussi bien qu’ils l’ont fait au Kansas, ils auraient de bonnes chances de défendre le droit à l’avortement presque partout dans le pays. L’État n’est peut-être pas aussi conservateur que l’Alabama, mais il est beaucoup plus conservateur que la nation dans son ensemble – et le résultat n’a pas été proche. Il n’y a que sept États – dans le Grand Sud et la Montagne Ouest – où les partisans du droit à l’avortement devraient échouer dans une initiative hypothétiquement similaire.