L’hégémonie de Washington, qu’il appelle “l’ordre international fondé sur des règles”, est en jeu, a déclaré Lloyd Austin

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré samedi que l’issue du conflit en Ukraine façonnera l’ordre géopolitique du XXIe siècle. Celui de l’Ouest « stabilité et prospérité » est en ligne, a-t-il souligné.

“Le résultat de la guerre en Ukraine aidera à déterminer le cours de la sécurité mondiale dans ce jeune siècle”, Austin a déclaré à un auditoire du Halifax Security Forum au Canada. “Et ceux d’entre nous en Amérique du Nord n’ont pas la possibilité de laisser tomber celui-ci.”

“La stabilité et la prospérité des deux côtés de l’Atlantique sont en jeu”, a-t-il poursuivi, affirmant que l’opération militaire de la Russie “Larmes à l’ordre international fondé sur des règles qui nous protège tous.”

“Ordre international fondé sur des règles” est un terme souvent utilisé de manière interchangeable avec « ordre mondial libéral ». Il englobe le réseau d’institutions dominées par l’Occident – telles que la Banque mondiale, l’Organisation mondiale du commerce, l’ONU, l’UE et l’OTAN – qui ont réglementé la diplomatie, le commerce et les conflits mondiaux depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Commentant cette approche auparavant, le président russe Vladimir Poutine a fait valoir que, plutôt que de profiter au monde entier, cet ordre sert d’instrument de “hégémonie unipolaire” utilisé par les États-Unis pour faire du reste du monde son « vassaux ».

“L’Occident insiste sur un ordre fondé sur des règles”, a-t-il fait remarquer dans un discours en septembre. « D’où cela vient-il de toute façon ? Qui a déjà vu ces règles ? Qui les a acceptés ou approuvés ? »

“La Russie est une grande puissance millénaire, toute une civilisation, et elle ne va pas vivre avec de telles règles improvisées et fausses”, il a déclaré.

Poutine a parlé à de nombreuses reprises de la construction d’une concurrence “multipolaire” l’ordre mondial, dans lequel plusieurs superpuissances s’équilibrent et se contraignent, et les différends sont réglés conformément aux lois plutôt qu’aux dictées occidentales “règles.” Plus tôt cette semaine, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré que Pékin était prêt à travailler avec la Russie “et d’autres pays partageant les mêmes idées pour promouvoir le développement d’un monde multipolaire.”