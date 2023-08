Une sélection de stylos injecteurs pour le médicament amaigrissant Wegovy est présentée dans cette illustration photo à Chicago, Illinois, le 31 mars 2023. Jim Vondruska | Reuter

LONDRES – Le médicament amaigrissant populaire Wegovy pourrait être mis à disposition dans le cadre d’un plus grand nombre de régimes d’assurance maladie, après que les résultats d’un essai de stade avancé ont montré l’efficacité du médicament pour réduire les événements cardiovasculaires majeurs, ont déclaré mercredi des analystes. Les découvertes de Novo Nordisk est surveillé de près « SÉLECTIONNER« L’essai a dépassé les attentes mardi, indiquant que Wegovy réduisait de 20% le risque d’événements cardiovasculaires majeurs tels que les crises cardiaques ou les accidents vasculaires cérébraux, par rapport à un placebo. La société pharmaceutique danoise a déclaré qu’elle demanderait désormais l’autorisation des régulateurs américains et européens pour ajouter des avantages cardiovasculaires à l’étiquette du médicament. Peter Verdult, directeur général et analyste pharmaceutique chez Citi, a déclaré mercredi que les conclusions de l’essai pourraient transformer le médicament d’un médicament de vanité apparent en un médicament que les assureurs maladie sont prêts à financer. « Des données comme celles-ci vont alimenter, je pense, la demande des patients pour le médicament, la volonté des médecins de prescrire et, surtout, la volonté des payeurs de rembourser », a-t-il déclaré à « Street Signs » de CNBC. Jusqu’à présent, certains assureurs maladie étaient réticents à couvrir le médicament, compte tenu de ses coûts élevés et du manque de données sur ses avantages sous-jacents pour la santé. Wegovy a un prix catalogue aux États-Unis de 1 350 $, alors qu’il se vend environ 170 et 300 euros (190 $ à 330 $) par mois dans les régions d’Europe où il est disponible. Mais les résultats des dernières données d’essai pourraient changer cela. L’essai en double aveugle a commencé il y a près de cinq ans et a impliqué plus de 17 600 adultes atteints d’une maladie cardiovasculaire établie qui étaient en surpoids ou souffraient d’obésité, mais n’avaient aucun antécédent de diabète. « La volonté de rembourser les médicaments contre l’obésité s’améliore – et cela se produit même avant le SELECT d’hier », a déclaré Verdult, citant certains remboursements disponibles aux États-Unis et au Royaume-Uni. « Les données SELECT ne vont pas nuire à cette trajectoire. Cela va, je pense , ouvrir davantage l’accès. » Commentant les résultats mardi, le vice-président exécutif pour le développement de Novo Nordisk, Martin Holst Lange, a déclaré que le médicament « a le potentiel de changer la façon dont l’obésité est considérée et traitée ». La société pharmaceutique américaine Eli Lilly, qui produit le médicament rival contre l’obésité Mounjaro, a déclaré dans son appel aux résultats de mardi que les résultats de l’essai pourraient fournir une assurance à certains assureurs, bien qu’il soit peu probable qu’ils conduisent à une couverture généralisée à court terme. « Est-ce que je pense que la plupart des payeurs adopteront [obesity drugs] du jour au lendemain à cause de l’essai SELECT ? Je ne pense pas », a déclaré Michael Mason, vice-président senior d’Eli Lily et président de Lilly Diabetes. Il a noté que davantage de « preuves du monde réel » sont nécessaires pour étayer les décisions des payeurs, ajoutant que la société investit également dans des essais pour son propre médicament amaigrissant. Selon l’Organisation mondiale de la santé, les taux d’obésité dans le monde ont presque triplé au cours de la dernière décennie. On estime actuellement que 1 milliard de personnes sont cliniquement obèses, dont environ 650 millions sont des adultes, 340 millions sont des adolescents et 39 millions sont des enfants. Les maladies cardiovasculaires (MCV), quant à elles, sont les principale cause de décès dans le monde, faisant environ 17,9 millions de morts chaque année.

Grand marché, peu de concurrence

On estime que l’industrie des médicaments amaigrissants vaut autant que 200 milliards de dollars d’ici la prochaine décennie, selon les prévisions de Barclays annoncées en avril. Les actions de Novo Nordisk ont ​​grimpé de 17 % après la publication des résultats de l’essai mardi. L’entreprise, dont le cours de l’action a augmenté de près de 300 % au cours des cinq dernières années, pourrait désormais être en passe de détrôner le géant du luxe. LVMH comme l’entreprise la plus précieuse d’Europe en termes de capitalisation boursière. « Nous nous attendons à ce que les gains d’actions se maintiennent en grande partie, car nous considérons cela comme un grand pas en avant pour réduire les risques du marché mondial de l’obésité à plus long terme », a déclaré Barclays dans une note de recherche mardi.

Verdult a déclaré mercredi que les gains étaient susceptibles de perdurer, étant donné le manque actuel de concurrence sur le marché. Les actions de l’action étaient en baisse de 1,5% à 12h00, heure de Londres. « Lilly et Novo sont commercialement ancrés dans le monde du diabète. Et maintenant, comme nous l’avons vu hier avec SELECT, ils disposent de données sur les résultats pour étayer davantage ce type de profil clinique », a-t-il déclaré. « C’est un défi de taille [for competitors] entrer et faire tomber ces géants de leur perchoir », a-t-il poursuivi. « À moins que Dieu ne plaise, il y a un effet secondaire inattendu qui émerge, il est très difficile de voir Novo et Lily être repoussés.

Les contraintes d’approvisionnement pèsent

Certains problèmes de santé sont en effet apparus autour des soi-disant médicaments amaigrissants « miracles ». L’Autorité européenne des marchés a lancé le mois dernier un examen d’un certain nombre de médicaments utilisés pour traiter l’obésité et le diabète au milieu d’informations selon lesquelles certains patients auraient subi pensées suicidaires ou d’automutilation. Novo Nordisk et Eli Lilly sont également confrontés un procès suite à des plaintes selon lesquelles leurs médicaments provoquaient une paralysie de l’estomac. Verdult a déclaré que de tels rapports étaient à prévoir compte tenu de l’attention des médias autour des médicaments. Mais il a ajouté qu’il pensait que le profil risque-bénéfice actuel des médicaments était « définitivement positif plutôt que négatif ». Un obstacle plus immédiat pour l’entreprise, cependant, pourrait être de répondre à la demande croissante.