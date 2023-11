Le reste, c’est de la politique et des agents de presse, le représentant du WME, Alex Bewley, parle de podcasts – date limite

EXCLUSIF: Les agents de presse, le reste c’est de la politique, Le reste appartient à l’histoire et Monnaie politique ont pris d’assaut le monde britannique du podcasting ces derniers temps et un seul homme les relie tous : Alex Bewley.

Le podcast supremo a lancé le département numérique de WME à Londres il y a dix ans et a évolué au cours des dernières années pour se concentrer presque uniquement sur le format audio. L’année dernière, les méthodes de son équipe ont sérieusement commencé à porter leurs fruits, Bewley étant aux premières loges du succès fulgurant des débats politiques informels. Les agents de presse et Le reste, c’est de la politique, qui continuent de dominer les charts hebdomadaires britanniques. Le premier est animé par les anciens poids lourds de la BBC Emily Maitlis et Jon Sopel, examinant en profondeur les sujets de discussion quotidiens dans le monde de l’actualité, tandis que le second a vu le duo étrange de l’ancien spin doctor du Parti travailliste Alastair Campbell et de l’ancien Le ministre du Parti conservateur, Rory Stewart, a sérieusement compris. Monnaie politique, dans lequel deux anciens chanceliers des deux bords politiques discutent d’économie, vient de démarrer avec de bonnes notes.

Alex Bewley

“Vous repérez les tendances dans une certaine mesure, mais nous n’aurions jamais pu deviner l’ampleur à laquelle ces émissions ont pris de l’ampleur”, a déclaré Bewley à Deadline. “Personne n’aurait pu voir le succès de Le reste, c’est de la politique à venir, par exemple.

L’équipe WME de Bewley représente Goalhanger de Gary Lineker ainsi que Persephonica, les indépendants derrière ces émissions, et a joué un rôle essentiel dans leur succès. Les agents de presse Le créateur Dino Sofos l’a récemment salué pour avoir « pris le pouls en termes de commissions et de lacunes sur le marché », tandis que le fondateur de Goalhanger, Tony Pastor, a déclaré que son équipe avait fourni un « superbe soutien ».

Interrogé sur les audiences à succès de cette nouvelle génération d’émissions, Bewley associe le talent brillant des animateurs à un appétit croissant des consommateurs pour le « divertissement ludo-éducatif », soulignant le succès prolongé de Le repos, c’est de la politique prédécesseur Le reste appartient à l’histoire des deux côtés de l’étang.

“J’entends de plus en plus ce terme maintenant”, ajoute-t-il. “Les données ont montré que les gens veulent écouter des pods qui les rendront plus intelligents et dont ils apprendront quelque chose.”

Il y a plus de raisons d’être joyeux lorsque les producteurs examinent les données montrant que des jeunes insaisissables se joignent à des émissions comme Le reste c’est de la politique, Bewley explique que les sujets « historiquement considérés comme un peu secs » décollent auprès des 18-24 ans et pas seulement auprès de la tranche d’âge plus traditionnelle des 25-34 ans.

Bewley compare leur succès fulgurant à la façon dont les créateurs de contenu numérique – dont certains représentent son équipe – peuvent décoller. “L’ampleur à laquelle ils explosent est inimaginable”, dit-il. “Et puis il s’agit pour nous de maximiser les opportunités pour nos clients afin qu’ils soient les mieux placés pour exercer un contrôle créatif, nous détenir la plus grande partie possible de la propriété intellectuelle et explorer les opportunités pour les meilleurs partenaires possibles.”

Lorsqu’il s’agit de WME numérique, l’IP est vraiment la clé du jeu. L’équipe de dix personnes basée à Los Angeles, New York et Londres fêtera ses 20 ans l’année prochaine. « WME lifer » Bewley a créé la branche britannique il y a dix ans, après avoir fait ses armes dans le département musique de l’agence.

À l’époque, WME voulait se lancer dans la nouvelle génération de créateurs numériques qui faisaient des vagues loin de la télévision traditionnelle, principalement sur YouTube, et Bewley surveillait de près les tendances aux États-Unis.

“Les réseaux investissaient dans YouTube et nous avons vu une opportunité d’offrir ce que nous proposons désormais à nos clients dans le domaine du podcasting”, ajoute-t-il. “Les États-Unis ont toujours eu une ou deux années d’avance sur le Royaume-Uni, nous avons donc pu discuter avec nos collègues, donner au Royaume-Uni une idée de ce que faisait le marché et essayer d’obtenir la parité sur les accords dans la mesure du possible.”

Plusieurs années plus tard, il se concentrait presque uniquement sur les podcasts, après avoir créé un pod de football britannique. La randonnée footballistique son premier. D’autres succès incluent celui d’Idris et Sabrina Elba Couple et Dua Lipa : À votre service.

À la recherche des États-Unis

Bewley continue de surveiller ce qui se passe de l’autre côté de l’étang comme sur des roulettes et il a récemment aidé Les agents de presse lancer un spin-off américain.

« La pénétration aux États-Unis doit avoir du sens pour ce podcast particulier », explique-t-il. « Du côté de l’actualité, c’est logique [to look to the U.S] avec des élections à venir. Et notre stratégie autour des séries limitées est de vraiment maximiser la partie américaine de celles-ci pour générer une vente.

De plus en plus souvent, Bewley s’associe désormais à des agents aux États-Unis pour des clients particuliers afin de leur donner des « bottes sur le terrain » au Royaume-Uni. “Nous ne signons pas un podcast en Australie basé sur nos activités là-bas, nous voulons utiliser le volant d’inertie de WME et d’Endeavour pour développer ces activités aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans d’autres régions.”

L’équipe de Bewley est relativement unique en ce sens qu’elle est totalement ouverte à savoir si elle représente des talents, des émissions ou des films indépendants, et elle est motivée par la recherche de la propriété intellectuelle dans un marché qui mûrit lentement. Des producteurs comme Sofos, qui a lancé Agents de presse Le créateur Persephonica a décidé l’année dernière de diriger des sociétés en partie afin qu’elles puissent détenir les droits de leurs émissions, et WME représente Persephonica, plutôt que ses podcasts ou ses talents individuels.

« Pour nous, cela n’a jamais été un accaparement de terres, nous voulons vraiment travailler avec les partenaires là où nous pouvons ajouter de la valeur », ajoute Bewley. « Ce qu’il y a de mieux avec le podcasting, c’est qu’il s’agit d’un média relativement nouveau dans lequel vous pouvez tracer votre propre chemin. C’est l’un des rares médias où quelqu’un peut lancer une émission à partir de zéro et la faire monter directement au sommet des charts.

La promotion croisée, l’adaptation à d’autres médias et aux médias sociaux sont la clé du jeu à court et moyen terme, ajoute Bewley. Il voit des opportunités majeures dans l’espace live, tout en encourageant ses clients à impliquer les médias sociaux bien plus tôt dans le processus de production et à rechercher des accords de contenu syndiqué pour aider à monétiser les émissions sur des plateformes comme Facebook et Snap.

« La stratégie sociale intervient désormais dès la création du pod », ajoute-t-il. « Nous nous demandons s’il y a une fenêtre pour que cela soit diffusé sur YouTube ou si nous pouvons couper des segments pour TikTok. Cela peut jouer un rôle majeur dans la monétisation.

À l’heure actuelle, son équipe se concentre sur « ce que nous pouvons faire en dehors des podcasts, en maintenant l’engagement du public ».

« Pour en revenir aux créateurs numériques, on ne savait pas quelle était leur durée de vie il y a 10 à 12 ans, et on peut en dire autant d’un podcasteur », conclut-il. « Il est donc de notre devoir de sortir des sentiers battus pour nos clients, qu’il s’agisse d’adaptations télévisées, de tournées à grande échelle ou d’adaptations littéraires internationales. Les opportunités sont toujours grandes.