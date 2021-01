PARIS – La citronnelle, les algues et le sapin – oui, l’arbre – ne sont pas le genre d’ingrédients qui ont autrefois valu aux chefs français les éloges du Guide Michelin, mais lundi, l’épaisse bible rouge de la gastronomie a annoncé qu’elle donnait sa première restaurant vegan en France. L’octroi de l’étoile à SUR UN, un restaurant près de Bordeaux, est une preuve supplémentaire qu’un pays longtemps réputé pour les classiques comme le coq au vin, la blanquette de veau et le bœuf bourguignon s’est ouvert à une cuisine sans animaux. Un nombre croissant de chefs coupent la viande de leurs menus, parfois entièrement. «C’est un nouveau mouvement en France, où les régimes sont encore très à base de viande», a déclaré Claire Vallée, chef de l’ONA, qui a ouvert il y a cinq ans à Arès, une petite ville de la côte atlantique à environ 40 km à l’ouest de Bordeaux. «Chacun a sa place», a déclaré Mme Vallée. «Nous voulons montrer que vous pouvez manger différemment.» Le nom même du restaurant évoque le paysage culinaire changeant de la France: il signifie origine non animale.

Les établissements végétaliens ont déjà reçu des étoiles Michelin aux États-Unis, en Espagne et en Allemagne. Mais c’est une première pour la France. L’ONA évite tous les produits d’origine animale, a déclaré Mme Vallée, même dans ses décorations et son mobilier. Il n’utilise pas, par exemple, de laine ou de cuir. L’automne dernier, ses sept plats menu plats présentés avec des combinaisons intrigantes de sapin, de cèpes et de saké, ou d’algues dulse, de citronnelle et de galanga, un parent du gingembre. Le restaurant est actuellement fermé en raison de la pandémie de coronavirus. le Guide Michelin, dans un communiqué cette semaine, a déclaré que Mme Vallée avait donné à la cuisine végétalienne ses «lettres de noblesse». Gwendal Poullenec, responsable international des guides Michelin, a noté que l’abandon de la viande n’était pas entièrement nouveau.

Alain Passard, le propriétaire et chef de L’Arpège à Paris, a retiré la viande de son menu il y a deux décennies, et Alain Ducasse, peut-être la plus grande superstar culinaire de France, aussi décidé pour réduire drastiquement la quantité de viande utilisée dans son restaurant parisien phare. Mais attribuer une étoile à un restaurant qui n’est pas seulement sans viande mais qui est avoué végétalien a le potentiel de faire bouger les choses encore plus, a déclaré M. Poullenec. «Le grand public pourrait ne pas associer le véganisme pur à une expérience gastronomique», a-t-il déclaré. Une étoile Michelin pourrait «libérer» les chefs qui hésitent encore à explorer la cuisine à base de plantes, a-t-il déclaré. Image Gwendal Poullenec, responsable international des guides Michelin, lundi. Crédit… François Mori / Associated Press Des mouvements comme le véganisme et la pression pour les droits des animaux se multiplient mais se heurtent à une certaine résistance en France, où la consommation de viande a diminué peu depuis les années 1990, et où les plats à base d’animaux sont toujours une facette centrale de l’identité culinaire du pays. «Ce n’est pas facile de faire de la haute gastronomie quand on rompt avec un marqueur culturel aussi puissant que la viande», M. Ducasse a déclaré au journal Le Monde en 2016. Pendant des décennies, a-t-il noté, les légumes étaient souvent considérés comme un simple plat d’accompagnement. Il a reconnu que la viande figurait toujours au menu de plusieurs de ses restaurants, mais a déclaré: «Nous devons manger moins en quantité et de meilleure qualité.»

L’ONA faisait également partie des 33 restaurants du pays à recevoir une étoile verte, une nouvelle catégorie créée par le Guide Michelin l’année dernière qui récompense les restaurants qui «s’engagent à prôner une approche vertueuse et durable de la gastronomie». M. Poullenec a déclaré que les inspecteurs recherchaient des restaurants qui travaillent avec les producteurs locaux, cultivent leurs propres fruits et légumes ou limitent la quantité de déchets produits dans la cuisine. Au désespoir des chefs de toute la France, les restaurants sont restés vides pendant la majeure partie de 2020 en raison de la pandémie. Ils ont été contraints de fermer une première fois au printemps, lorsque les autorités ont imposé un verrouillage strict à l’échelle nationale. Après une brève réouverture estivale, les restaurants, cafés et bars ont de nouveau été fermés en novembre – et le resteront jusqu’en février au plus tôt. Mais le Michelin, contrairement à d’autres guides culinaires, a continué à distribuer ses très convoités une, deux et trois étoiles, qui peuvent sortir un restaurant de l’obscurité mais aussi mettre une pression psychologique ou financière immense sur les chefs pour qu’ils maintiennent leur cote. Aucun restaurant trois étoiles n’a été rétrogradé dans l’édition 2021 du guide, qui a été présentée lundi lors d’une cérémonie au Jules Vernes, un restaurant de la Tour Eiffel, avec seulement quelques chefs présents. L’événement a été retransmis en direct sur les réseaux sociaux. Seulement un restaurant, dirigé par le chef Alexandre Mazzia à Marseille, a été promu trois étoiles cette année. Mme Vallée, originaire de la ville orientale de Nancy, est une archéologue de formation qui est tombée amoureuse de la cuisine après avoir pris un emploi d’été en Suisse. Elle a décidé de se perfectionner sur plusieurs années, dont une en Thaïlande, où elle a découvert le potentiel d’une cuisine savoureuse axée sur les plantes, les épices, les légumes et les herbes. Mais en 2016, lorsqu’elle a présenté son projet de restaurant vegan à son retour en France, les banques traditionnelles ont vu peu de potentiel.