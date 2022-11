Le restaurant Ucluelet nommé meilleure expérience gastronomique au Canada – Kelowna Capital News

Si c’est une cuisine raffinée que vous demandez, c’est un restaurant d’Ucluelet que TripAdvisor suggère.

TripAdvisor a récemment dévoilé ses prix Best of the Best pour 2022 et Pluvio Restaurant and Rooms est en tête de la liste des meilleurs restaurants gastronomiques au Canada.

Warren Barr et Lily Verney-Downey ont ouvert l’expérience culinaire intime de 24 places en 2019 et ont été ravis de voir leur création devenir rapidement un chouchou de TripAdvisor avec une note de 5 étoiles basée sur 553 avis. Le restaurant a également accumulé une liste de distinctions en plus de sa liste de réservations, le récent prix de la fine cuisine se joignant à une armoire à trophées déjà bien remplie qui comprend une place sur la liste des 10 meilleurs nouveaux restaurants du Canada du magazine enRoute d’Air Canada, www.canadas100best .com sur la liste des meilleurs nouveaux restaurants de destination et une quatrième place sur le meilleur restaurant de nuit au monde de TripAdvisor.

“Entre les 100 meilleurs du Canada et TripAdvisor, nous avons l’impression d’avoir passé une année vraiment spectaculaire et nous sommes vraiment reconnaissants envers tous les invités formidables que nous avons rencontrés et qui nous soutiennent tant, qu’ils viennent de loin ou de la communauté qui nous rejoint si souvent », a déclaré Barr au Westerly News. « C’est très gratifiant. Nous recevons beaucoup de cartes, de lettres et même de cadeaux d’invités après leur départ pour nous remercier d’avoir passé une merveilleuse soirée. C’est assez incroyable de pouvoir avoir autant d’impact sur les gens à travers un restaurant. C’est génial.

Verney-Downey a déclaré qu’ils n’avaient pas entendu parler du prix de la meilleure cuisine gastronomique de TripAdvisor avant que son téléphone ne commence à bourdonner de messages de clients et de supporters enthousiastes les félicitant.

«Cela vient vraiment de notre équipe qui établit ce lien avec les invités. Cela vaut la peine d’avoir cette relation avec les invités et d’avoir ce lien personnel et pour notre équipe d’avoir ce lien personnel avec les gens et d’avoir ce niveau d’impact que les gens choisissent d’aller en ligne et d’écrire des critiques », a-t-elle déclaré. . « Nous ne sollicitons pas d’avis. Nous ne récompensons pas les avis, donc cela vient vraiment de personnes qui souhaitent partager leur expérience et cela se résume au travail que notre équipe fait ici.

Elle a ajouté que l’une des premières personnes à les féliciter était Richard Norwood, qui exploitait l’ancien restaurant Norwood d’Ucluelet au même endroit que Pluvio est maintenant.

Barr a noté que Norwood avait également concocté une longue liste de récompenses à son époque.

“De toute évidence, il y a un fer à cheval quelque part dans ce bâtiment”, a-t-il ri.

Il a ajouté que lui et Verney-Downey sont «très actifs» et travaillent dur pour s’assurer que le personnel du restaurant est aussi heureux que ses invités.

“Lorsque nous avons conçu Pluvio pour la première fois dans notre cerveau, l’accent allait toujours être mis sur l’équipe. Si l’équipe est contente, les invités le seront aussi. Un serveur misérable ne va pas offrir une expérience vraiment heureuse et positive. Nous voulions donc nous concentrer sur un environnement d’équipe positif », a-t-il déclaré.

Verney-Downey a expliqué que l’équipage de 17 membres est essentiel au succès du restaurant.

“Nous voulions créer un restaurant dans lequel nous voudrions travailler et que les gens veulent être à long terme”, a-t-elle déclaré. « Il est notoire que l’hôtellerie a un chiffre d’affaires très élevé et, idéalement, nous aimerions ne plus jamais avoir à embaucher, nous aimerions que chaque membre de notre équipe soit ici pour toujours.

Barr a ajouté que le charme accueillant et rustique de la communauté a fourni une base solide pour construire le menu du restaurant.

« Nous essayons certainement d’offrir une expérience de classe mondiale au mieux de nos capacités ici, mais nous voulons également nous assurer que vous savez que vous êtes à Ucluelet et sur la côte ouest de l’île de Vancouver. Donc, nous essayons de marier ces deux choses », a-t-il déclaré. «Aussi réfléchi et méticuleux soit-il, nous essayons de garder un côté un peu accidenté, car c’est exactement ce que je pense du littoral ici. C’est un peu accidenté le long du front de mer ici et il y a ce sentiment quand vous marchez le long du Wild Pacific Trail; tout est beau et magnifique, mais c’est encore assez brut et indompté, alors nous essayons de transmettre ce sentiment à travers le programme alimentaire autant que possible.”

Verney-Downey a ajouté que le soutien de la communauté était manifestement solide depuis le premier jour.

“Ce service d’accueil chaleureux et cette connexion que notre équipe établit sont le reflet de la communauté ici”, a-t-elle déclaré. « Dès le moment où nous avons ouvert nos portes, nous nous sommes sentis tellement soutenus par la communauté. Des gens que nous n’avions jamais rencontrés se sont présentés à la porte de derrière pour nous déposer des fleurs qu’ils avaient cultivées dans leur jardin, des gens nous ont contactés et nous ont dit : “Nous avons une abondance de groseilles rouges”. Voulez-vous descendre et en choisir pour le restaurant ‘… Il y a beaucoup d’invités que nous voyons assez régulièrement et puis il y a des invités que nous voyons une ou deux fois par an pour célébrer ces très grandes occasions spéciales et c’est tellement merveilleux de pouvoir avoir ça ici. Nous nous sentons très soutenus.

andrew.bailey@westerlynews.ca

