Le restaurant torontois DaNico remporte sa première étoile Michelin

Un seul restaurant de Toronto a remporté une étoile Michelin cette année, mais ce n’est pas une première pour le chef qui a amené l’établissement à la célébrité.

« C’est une très, très grande émotion. C’est quelque chose qu’on ne peut pas expliquer avec des mots. Je suis très heureux pour le restaurant, pour l’équipe et pour moi, car nous avons travaillé très dur cette année et je pense que nous méritons vraiment ce que nous avons eu », a déclaré jeudi le chef exécutif, Daniele Corona, à CP24.

Corona faisait également partie de l’équipe qui a permis à Don Alfonso 1890 d’obtenir sa première étoile Michelin lorsque le fabricant de pneus devenu créateur de goût a lancé son tout premier guide pour Toronto.

DaNico, situé dans un ancien bâtiment bancaire sur les rues College et Bathurst, est l’un des quatre établissements récemment récompensés par une étoile Michelin.

Le restaurant sert une cuisine italienne contemporaine avec une influence et une technique asiatiques et des ingrédients de la plus haute qualité, ont déclaré Corona et le directeur général du restaurant, Marco Manzoni.

« Je dirais que nous essayons d’offrir une expérience client à 360 degrés, depuis le moment où ils réservent leur chambre, lorsqu’ils franchissent la porte jusqu’à la fin », a déclaré Manzoni. « Nous essayons de prendre très bien soin de nos clients, pas seulement en leur offrant de la nourriture et pas seulement du service, mais nous essayons d’être aussi accueillants que possible, leur faire sentir qu’ils sont pris en compte est important. »

En plus d’être reconnu comme un établissement exquis, Michelin a décerné à Ashleigh Foster, du DaNico, le titre de sommelier de l’année à Toronto. Ashleigh Foster a expliqué à CP24 dans une interview que la meilleure façon de profiter pleinement du DaNico est de l’associer à des vins, car cela rehausse « l’aventure culinaire » de Corona.

« Parce que le chef Daniele est italien et que mon cœur est dans le vin italien, j’ai vraiment eu une très belle expérience en présentant aux invités des cépages qu’ils n’avaient peut-être jamais essayés ou dont ils n’avaient encore jamais entendu parler auparavant », a déclaré Foster.

Corona souligne que prendre le plus grand soin de chacun de ses invités est la clé de son succès.

« Il faut avant tout être honnête avec les clients », a déclaré Corona. « Il faut prendre soin de chaque client qui vient dans votre restaurant. Pour moi, ce n’est pas seulement un travail, cela fait partie de ma vie. Quand je parle à mes clients, je parle avec mon cœur et j’essaie de me donner entièrement à eux. »

En dehors de DaNico, Michelin a décerné leurs premières étoiles à Hexagon à Oakville, au restaurant Pearl Morissette dans la région de Niagara et à The Pine à Creemore, en Ontario, mercredi soir.