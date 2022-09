UN RESTAURANT avait suscité la fureur pour un menu sur le thème du 11 septembre destiné à commémorer l’atrocité terroriste.

Les plats du restaurant Clubhouse comprenaient le «Flight 93 Redirect Crab Dip» et le «Pentagon Pie» ainsi que le 2977 Chowder, en référence au nombre de victimes décédées lors des attentats du 11 septembre.

Le menu était destiné à commémorer les attentats du 11 septembre Crédit : Brian Sasser – Business Insider

Le gérant du restaurant The Clubhouse s’est excusé pour le menu Crédit : Virginia.org

Le menu “Patriot Day 2022” a été mis en ligne par George White, le gérant du restaurant Aquia Harbour, en Virginie.

Le menu spécial de fruits de mer comprenait également « Freedom Flounder », « 9-11 Oysters » et « First Responder Flatbread ».

Mais il s’est rapidement retiré après avoir fait face à une réaction immédiate avec un utilisateur de Twitter le qualifiant d ‘”épouvantable”.

“J’espère qu’ils seront correctement honteux pour cela”, a écrit un autre après la mise en ligne du menu.

Monica Iken, qui a perdu son mari dans l’attaque, a également condamné le restaurant.

“Le 11 septembre ne devrait pas être utilisé pour vendre de la nourriture et si l’on devait faire cela, la bonne chose à faire serait de faire un don à une cause ou à une fondation liée au 11 septembre”, a-t-elle déclaré au Daily Mail.

White s’est ensuite excusé sur Facebook et a expliqué qu’il n’avait pas eu l’intention d’offenser qui que ce soit.

“Mon intention était d’attirer l’attention sur cette horrible journée d’il y a 21 ans”, a-t-il écrit.

“Pour honorer ceux qui ont tant perdu ainsi que ceux qui ont tout donné ce jour-là. Nous aurons un nouveau thème demain.”

Il a depuis mis à jour le menu du dimanche avec un thème de football qui comprend une trempette au crabe “Hot Defense”, “Champs Chowder”, “Fumble Flounder” et un “Touch Down-tini”.

Cela survient après qu’un service de location de limousines à New York a été critiqué pour avoir utilisé les images du 11 septembre pour promouvoir un coupon de réduction.

Carmel Car and Limousine Service a envoyé un e-mail pour annoncer une promotion anniversaire du 11 septembre.

Le 11 septembre 2001, un groupe de terroristes d’Al-Qaïda a détourné quatre avions de ligne.

Deux avions – le vol 11 d’American Airlines et le vol 75 d’United Airlines – se sont écrasés sur les tours nord et sud du complexe du World Trade Center à New York.

Le vol 77 d’American Airlines s’est écrasé contre le mur ouest du Pentagone et le vol 93 d’United Airlines s’est écrasé dans un champ de Pennsylvanie.

Parmi ceux qui sont morts, 2 606 ont été tués au World Trade Center et dans les environs.

Les deux tours se sont effondrées suite à l’impact, les débris faisant plus de morts et de blessés dans les rues en contrebas.

Les morts comprenaient 300 pompiers de New York.

Parmi ceux qui sont morts se trouvait “The Falling Man”, un personnage photographié tombant de la tour nord du World Trade Center à 9h41.