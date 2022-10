Le restaurant Streator planifie une refonte du menu et embauche le chef cuisinier C230 – Shaw Local

Après plusieurs années à Ottawa, Corner 230 a fermé ses portes en septembre. Une partie de son menu vivra cependant chez JACKpots in Streator.

“Il n’y avait aucun moyen que nous puissions laisser cette nourriture incroyable créée par Jessica Sellett et Armando (Ontiveros) quitter cette zone”, ont écrit les propriétaires de JACKpots, Chad et Jessica Lucas, sur la page Facebook de l’entreprise.

Ontiveros, ancien chef cuisinier au C230, est maintenant chef cuisinier au JACKpots Pub et dirigera une reconstruction du menu. En plus de travailler 12 ans chez C230, Ontiveros a également travaillé six ans chez Amici au Pérou et trois ans chez Mia Francesca.

“Dire que nous sommes enthousiasmés par Armando est un euphémisme, mais il y a plus”, a écrit Lucas. « Le protégé et fils d’Armando, Victor, rejoindra également l’équipage. Il travaille aux côtés d’Armando depuis l’âge de 16 ans.

De nombreux JACKpots et C230 préférés des clients resteront, selon le message, mais les spécialités d’Ontiveros “reprendront largement le menu”.

Les Lucas ont remercié la propriétaire du Corner 230, Sellett, pour son aide dans la transition. Le restaurant du 110 E. Hickory St. a fermé temporairement le 8 octobre avec des plans pour reconstruire la cuisine, le menu et les boissons de spécialité. Il rouvrira le jeudi 27 octobre.

