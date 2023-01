Le restaurant sert le ‘daal seau’ mais il y a une tournure grossière

Malgré le nombre de fois où nous nous rappelons de ne pas juger un livre par sa couverture, cela n’arrive jamais. Surtout quand il s’agit de la nourriture que vous consommez. Après tout, les gens se régalent de la nourriture avec leurs yeux avant de la consommer. Pour cela, les restaurants proposent des façons innovantes de servir la nourriture. Si vous avez déjà mangé des lentilles dans un restaurant haut de gamme, il y a de fortes chances que vous les ayez rencontrées servies dans un petit plat en forme de seau. Aussi esthétique que cela puisse paraître, l’officier IFS Parveen Kaswan a partagé un clip sur son compte Twitter, demandant s’il s’agissait d’une arnaque. Dans le clip, une personne hors champ met une cuillère à côté du petit seau. Le contenu semble presque la moitié de la hauteur d’une cuillère. Cependant, lorsqu’ils placent la cuillère à l’intérieur du seau, la lentille recouvre un peu plus du quart de la cuillère. Vérifiez le ici:

Lorsque l’officier IPS, Meeraj Khalid, a fait remarquer qu’il s’agissait d’une perspective plutôt que d’une arnaque, les utilisateurs des médias sociaux se sont joints à la discussion. Ils étaient divisés sur la question de savoir s’il s’agissait d’une arnaque ou simplement d’une stratégie commerciale. Certains ont même mentionné que c’est un excellent moyen de prévenir le gaspillage alimentaire. Un utilisateur de Twitter a écrit : « Non, ça s’appelle Marketing Strategy. (Tout comme les constructeurs automobiles revendiquent une moyenne de carburant de 30 km/litre… mais la réalité est de 18 km/litre… Si ce n’est pas une arnaque… alors ce seau Dal ne l’est pas non plus… ) »

Non, ça s’appelle STRATÉGIE MARKETING… (Tout comme les constructeurs automobiles prétendent que la moyenne de carburant est de 30 km/litre .. mais la réalité est de 18 km/litre… si ce n’est pas une arnaque .. alors ce seau Dal n’est pas non plus… 😶 ) – Rajat kumar (@techyrajat) 1 janvier 2023

“Oui! C’est une arnaque et dans la plupart des restaurants !” lire un autre tweet.

Un autre utilisateur a écrit : “C’est purement une arnaque et cela se fait ouvertement dans tous les hôtels et restaurants célèbres.”

Parveen Kaswan, agent de l’IFS, partage souvent des clips et des clichés perspicaces sur ses poignées de médias sociaux. Il a récemment partagé une caricature sur son Twitter qui montrait un homme debout au sommet d’une structure qui ressemblait à un château de cartes. Le message faisait allusion à l’humanité dominant les autres espèces vivantes, prenant leur place pour satisfaire leurs désirs. L’homme au sommet de la structure semblait se tenir au-dessus des autres espèces. Parmi ceux-ci figuraient des oiseaux, des animaux, des insectes, etc. La bulle de dialogue au-dessus de lui disait: “Pourquoi devrions-nous nous soucier de l’extinction des autres?”. Pendant ce temps, la légende de l’officier IFS était plus stimulante que jamais. Il disait: “Dans chaque extinction de masse antérieure, l’espèce dominante s’est éteinte avant tout.”

Quelle est votre opinion sur ces questions intrigantes?

