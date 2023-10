Le restaurant Rollati de San Jose, le nouveau voisin élégant de l’hôtel de ville

Les rutilantes tours d’appartements de luxe Miro ont surgi dans le centre-ville de San Jose pendant la pandémie, et avec elles est venue la promesse d’un restaurant haut de gamme au rez-de-chaussée pour le public et les résidents du dessus.

Vine Hospitality, la société mère de Left Bank, le groupe de brasseries françaises le plus connu de la Bay Area, a saisi l’opportunité en annonçant début 2022 qu’elle construirait son premier restaurant italien sur près de 7 000 pieds carrés.

Plus de 18 mois plus tard, Restaurant Rollati est ouvert. Le dîner et les cocktails sont servis tous les jours à partir de 17h, avec un déjeuner en semaine et un happy hour à partir de cette semaine.

Comment Rollati s’intègre-t-il dans ce nouveau paysage urbain ? Nous avons fait une réservation pour le vérifier. Voici notre rapport :

L’AMBIANCE: Assez sophistiqué pour les dîners d’affaires, assez accessible pour un anniversaire de famille.

LE REGARD: Chic et aéré, avec des murs de fenêtres de 17 pieds de haut sur deux côtés. En entrant, les convives découvrent d’abord le bar-salon sophistiqué, conçu par Arcsine d’Oakland en noir, rouge et gris avec des touches de vert. Les choix de sièges abondent : canapés, banquettes, hauts plateaux et tabourets de bar. La salle à manger principale offre un aspect plus simple, avec des tables confortablement espacées et une insonorisation suffisante dans les plafonds bien au-dessus pour faciliter la conversation le soir où nous y étions. Ces cool lumières rétro-modernes ? Arcsine a sélectionné des luminaires qui évoquent les pâtes avec leurs courbes et leurs gribouillis.

LES VUES: Demandez une table face à la rue Santa Clara pour contempler le joyau architectural qu’est l’hôtel de ville, une conception postmoderne du célèbre Richard Meier. La Sonic Runway, une installation artistique lumineuse et sonore accrocheuse, borde le trottoir et sert de toile de fond à de nombreux selfies nocturnes.

Vous ne faites pas face à l’extérieur ? Depuis le salon, vous profiterez d’une vue sur l’usine de fabrication de pâtes et sur le four Molto Bene importé de Naples qui cuit les pizzas à 800 degrés. (Vous pouvez réserver les 14 sièges les plus proches de la fenêtre de la cuisine pour une soirée privée.)

Depuis la salle à manger, jetez un coup d’œil au mur du fond et vous verrez de grandes photos vintage de quatre personnages célèbres virevoltant et mangeant des spaghettis : Frank Sinatra, Sophia Loren, Louis Armstrong et Yogi Berra. (Histoire locale sympa : le plus célèbre italo-américain de l’équipe des Yankees – Joe DiMaggio – dînait fréquemment juste en bas de la rue au légendaire Paolo’s, le restaurant qui a placé San Jose sur la carte de la gastronomie.)

LA CLIENTÈLE : Le soir de la semaine où nous sommes allés, les convives de l’Université d’État de San Jose étaient plus nombreux que ce qui semblait être des habitants de l’hôtel de ville, peut-être parce que beaucoup plus de premiers que de seconds sont retournés au centre-ville. À une table de six personnes, une diplômée de MBA a déclaré qu’elle avait choisi Rollati pour son dîner d’anniversaire parce que c’est le restaurant italien le plus proche du campus. Une table de quatre étudiants a découvert ce nouveau venu via Yelp et a partagé la pizza épicée (22 $), la mozzarella frite (10 $), les spaghetti alla limone (24 $) et le pain à l’ail saupoudré de Parmigiano-Reggiano (9 $).

LA NOURRITURE: Un menu concis de standards – et quelques surprises – a été créé par le chef concept Sam Gimlewicz et le chef de cuisine Christian Luxton, ainsi que par le PDG Obadiah Ostergard, dont le grand-père était italien.

Pâtes faites à la main avec une semoule ultra fine en vedette dans les Spaghetti e Pomodoro, Linguine alle Vongole, Fusilli alla Genovese et Rigatoni alla Vodka (19 $ – 24 $). Les « spécialités maison » comprennent le poulet piccata et le poulet di Parm (tous deux 26 $) et une Saltimbocca (44 $), avec du porc remplaçant le veau traditionnel. Du grill sortent une côtelette de porc Sakura double coupe (48 $) couronnée de poivrons Jimmy Nardello, un steak new-yorkais de première qualité (58 $) et un Cowboy « Bisteka » de 22 onces (85 $) provenant du Brandt Beef de Californie du Sud.

La plus intrigante parmi les pâtes est la lasagne aux mille couches (20 $ avec marinara, ou 28 $ sur un lit de ragoût de côtes courtes de bœuf). Les lasagnes multicouches semblent avoir un moment, mais cette version met littéralement la tradition de son côté lorsque la lasagne est tranchée et saisie dans une poêle chaude. Si vous êtes celui à table qui réclame toujours le coin croustillant du moule à lasagne, ce style – créé à New York il y a environ dix ans – est fait pour vous.

Si cela ne devient pas le plat signature de Rollati, alors cette entrée pourrait : lorsqu’un restaurant italien sélectionne le dessin au trait d’un lapin pour son logo, vous savez que vous trouverez coniglio au menu. Les chefs de Rollati ont judicieusement opté pour Rabbit Agrodolce, une préparation qui tranche la richesse de la viande avec une sauce aigre-douce traditionnelle italienne ; cette version est à base de vinaigre, de miel, de groseilles rouges et de pignons de pin. Le lapin est moelleux et la sauce est également délicieuse avec la polenta qui l’accompagne.

En supposant que vous ayez gardé de la place pour un dessert fait maison (entre 10 et 12 dollars), il existe un tiramisu ultra-crémeux (assez riche et assez grand pour que deux puissent le partager), ainsi qu’une panna cotta aux feuilles de figuier, des cannoli et de la glace molle avec des garnitures comme confiture de saison, amandes grillées, cerises Amarena, huile d’olive et sel marin.

LES BOISSONS: Le vin est ici élevé au rang d’art, avec des centaines de bouteilles présentées dans de spectaculaires tours de verre. Naturellement, les cépages italiens et californiens dominent la liste de Serena Harkey, directrice des vins et spiritueux. Les cocktails d’inspiration italienne incluent le Limoncello Spritz (16 $), préparé avec du limoncello fait maison, du Ketel One, du prosecco et du soda ; le Black Manhattan (17 $), avec Old Forester Straight Bourbon avec Amaro Monténégro, Amaro Averna et Angostura aromatique et orange ; et le Blood Orange Garibaldi (15 $), à base de Carpano Botanic Bitter et de jus frais.

NE MANQUEZ PAS : Ce lapin Agrodolce. Bien qu’un certain nombre de restaurants italiens de la Bay Area proposent occasionnellement du lapin en spécialité, il est rare d’en trouver un qui promet de le conserver au menu du jour.

BON À SAVOIR: Un service de voiturier (20 $) est disponible à partir de 18 h les jeudis, vendredis et samedis. Arrêtez-vous dans la voie de voiturier du côté de la Quatrième rue du restaurant. Deux garages urbains ParkSJ situés à proximité (rues Troisième et Saint-Jean, Quatrième près de l’Est de San Fernando) offrent 90 minutes de stationnement gratuit. Un autre garage municipal, Fourth et St. John, est ouvert au public les soirs de semaine et le week-end lorsque l’hôtel de ville est fermé.

DÉTAILS: Ouvert tous les jours à 17h00 pour le dîner au 181 E. Santa Clara St., San Jose ; www.rollatiristorante.com

Pour une couverture plus étendue en matière de nourriture et de boissons

suivez-nous sur Flipboard.