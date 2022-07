Le restaurant Puslinch Old Marina est considéré comme une perte totale après un incendie

Plusieurs stations ont répondu à un incendie au restaurant Old Marina sur le lac Puslinch.

Le service d’incendie de Cambridge a été appelé pour la première fois sur les lieux de McClintock Drive vers 12 h 45 samedi, et a ensuite été rejoint par les services d’incendie de Puslinch et de North Dumfries.

Les pompiers de Cambridge, North Dumfries et Puslinch sont sur les lieux d’un incendie de structure sur McClintock Dr. Puslinch Lake. Aucun blessé n’est signalé. @PuslinchFRS @CPFFALocal499 @NorthDumfriesFD @cityofcambridge pic.twitter.com/rSqpmqs9cW – Pompiers de Cambridge (@CambridgeFD) 30 juillet 2022

Ils disent que le feu était “pleinement impliqué” quand ils sont arrivés et qu’ils ont dû le combattre à l’extérieur depuis une position défensive.

“Vous ne pouviez rien voir d’autre que de la fumée à un moment donné”, a déclaré le témoin Kristy Holdaway. “C’est juste triste pour les propriétaires, vous savez, d’être dans le parc, vous connaissez les propriétaires, et ils ont eu beaucoup de difficultés cette année, donc c’est triste pour eux.”

Le restaurant Old Marina sur le lac Puslinch en feu. (Terry Kelly/CTV Kitchener) (30 juillet 2022)

Aucun blessé n’a été signalé.

“Nous pensons que la zone d’origine se trouve dans le sous-sol”, a déclaré le chef des pompiers de Puslinch, Tom Mulvey. “Malheureusement, nous n’avons pas pu jeter un coup d’œil pour voir quelle en était la cause. Nous ne considérons pas cela comme suspect pour le moment.

“Cela va être une perte totale du bâtiment. Nous allons envoyer des équipes là-bas après la sortie et nous sommes sûrs que c’est sûr de le faire. Nous allons jeter un coup d’œil autour de nous, mais cela ressemble à un incendie de perte totale.”

Les pompiers de Kitchener et de Guelph ont également été appelés à l’aide.

“Cela n’a pas semblé trop grave au début, puis tout d’un coup, j’ai pu voir les flammes passer et les fenêtres exploser”, a déclaré le témoin Albert Christian.

Vers 15 h 45, la Police provinciale de l’Ontario a tweeté que Le chemin Lake a été fermé entre le chemin Wellington 32 et le chemin Townline pour l’incendie.

“Pendant une heure, il n’y a pas eu de flammes, juste de la fumée, puis les flammes sont arrivées”, a déclaré le témoin Mona Ghaenizadeh. “C’était très triste de voir le devant des yeux du propriétaire et de tous les gens du parc. Nous les aimons et nous prenons soin d’eux, ils servent la communauté et bien d’autres. Les gens sont venus de partout Ontario pour dîner là-bas. Je suis de tout cœur avec eux.

Il s’agit du deuxième incendie au restaurant depuis son ouverture dans les années 1990.

“C’est juste un triste jour”, a déclaré Holdaway. “Beaucoup de souvenirs. Beaucoup d’histoire.”

“Les gens viennent de partout pour venir ici. C’est difficile d’obtenir des réservations ici. C’est toujours bondé, c’est toujours complet, et ce n’est pas seulement un restaurant, il y a des activités, des gens qui ont leurs mariages réservés ici.”

Mulvey a ajouté qu’ils apporteraient une excavatrice pour essayer de retirer le toit pour aider à faire face aux points chauds à l’intérieur du bâtiment.

Avec des reportages de Colton Wiens de CTV Kitchener