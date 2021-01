Un RESTAURANT au Brésil a été critiqué pour avoir organisé une soirée échangiste où les invités s’amusaient sur des tables – alors que Covid déchire le pays.

Cela intervient alors que le Brésil a enregistré 945 650 cas de coronavirus actifs, ce qui a conduit à qualifier sa pandémie de « peste médiévale ».

😷 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières nouvelles et mises à jour

Le parti a été dénoncé par la page Twitter «Brasil Fede Covid», qui documente des cas signalés de «Covidiocy», le 24 janvier.

La page a révélé la fête, qui aurait eu lieu la veille, en taguant le maire de Curitiba Rafael Greca et le département de la justice de l’État de Parana dans le message.

Selon les médias locaux, la fête était réservée au personnel du restaurant et a eu lieu après la fermeture.

Les employés se seraient déchaînés sur les tables que les clients mangeaient quelques heures auparavant.

Le restaurant, qui a été identifié comme « Izakaya Hyotan », serait une entreprise relativement nouvelle et aurait déjà été applaudi pour avoir fermé volontairement en mars de cette année pour aider à arrêter la propagation du COVID-19.

Le département de la justice de l’État de Parana a depuis répondu au message, affirmant qu’il était «déjà au courant des faits et ouvrait une enquête pour enquêter sur ce qui s’était passé».

Le jour de la bataille présumée, l’État de Parana a enregistré 3127 nouveaux cas de COVID-19.

Pendant ce temps, l’épidémiologiste brésilien Jesem Orellana a déclaré qu’avec le débordement des hôpitaux et l’épuisement des approvisionnements en oxygène, les lits d’hôpitaux de la région d’Amazonas se sont transformés en «chambres d’asphyxie».

Il a averti que l’effondrement du système de santé local à Manaus, la capitale de la région Amazonas, pourrait également se produire dans d’autres régions du Brésil.

« Ce n’est pas seulement possible que cela se produise, cela se produit déjà », a déclaré Orellana Al Jazeera.

Manaus, dans l’État nord d’Amazonas, a été durement frappé par une seconde vague brutale qui a poussé les services d’urgence de la ville au point de rupture.

«LES GENS QUI TOMBENT COMME DES MOUCHES»

La ville a manqué d’oxygène, ce qui a incité le gouvernement fédéral à voler dans des réservoirs de partout au pays afin de sauver les gens de l’étouffement à mort.

La région est également le berceau d’une nouvelle variante de coronavirus, avec des mutations similaires à celles de Grande-Bretagne et d’Afrique du Sud, que les chercheurs pensent qu’elle est plus transmissible et pourrait jouer un rôle dans l’état désastreux dans lequel se trouve la ville.

Selon Nouvelles du ciel, un caméraman a déclaré que Manaus avait l’impression d’avoir été frappé par une « peste ».

Il a dit: «C’était comme si nous couvrions une situation à l’époque médiévale, avec un grave fléau balayant la population et les gens tombant comme des mouches.

«Ce qui était difficile à voir, mis à part les décès, c’était la longueur que les individus allaient faire pour essayer de sauver la vie de leurs proches, face à un gouvernement et un système de santé qui ne peuvent tout simplement pas faire face.

« Et que leurs efforts ne seront presque jamais suffisants. »

Le Brésil a enregistré plus de 216000 décès depuis le début de la pandémie, le deuxième plus élevé au monde après les États-Unis, selon le Données de l’Université John Hopkins.

Hier, il a été révélé que le juge de la Cour suprême brésilienne Ricardo Lewandowski avait approuvé une enquête sur la gestion par le ministre de la Santé Eduardo Pazuello de la pandémie de COVID-19 à Manaus.

Lewandowski a accordé une pétition pour l’enquête par le procureur général Augusto Aras, et a donné un délai de 60 jours pour que l’enquête se termine.

Pazuello a cinq jours pour témoigner à la police fédérale, indique le document.