Le restaurant Noma fermera temporairement fin 2024

Le restaurant de Copenhague Noma, l’un des meilleurs restaurants du monde, avec trois étoiles Michelin, a déclaré qu’il fermerait fin 2024 pour se réinventer en tant que laboratoire alimentaire.

“Pour continuer à être Noma, nous devons changer… L’hiver 2024 sera la dernière saison du Noma tel que nous le connaissons”, a écrit le restaurant dans un post sur Instagram.

“Nous commençons un nouveau chapitre”, a-t-il déclaré.

“En 2025, notre restaurant se transforme en un laboratoire géant, une cuisine d’essai pionnière dédiée au travail d’innovation alimentaire et au développement de nouvelles saveurs, qui partagera plus largement que jamais le fruit de nos efforts.”

Abréviation des mots danois “nordisk” (nordique) et “mad” (nourriture), Noma a ouvert ses portes dans le centre de Copenhague en 2003 avant de fermer en 2016.

Il a rouvert deux ans plus tard dans un quartier différent et plus verdoyant de la capitale danoise.

Le restaurant s’est régulièrement classé dans le top 10 de la liste des « 50 meilleurs restaurants du monde », dont n°2 en 2019 et n°1 pendant trois années consécutives de 2010 à 2012 ainsi qu’en 2021.

Son chef René Redzepi a été salué pour avoir transformé la cuisine nordique, servant des plats tels que des pommes de pin comestibles, du ragoût de renne et du souci croustillant avec une sauce au jaune d’œuf au whisky.

Ce n’est pas la première fois que l’établissement se réinvente.

Contraint de fermer à plusieurs reprises pendant plus de six mois pendant la pandémie, il s’est transformé en bar à burgers et à vin pendant un mois à l’été 2020.

Mais même si cela deviendra une cuisine d’essai, les convives pourront toujours prendre un repas occasionnel, Noma promettant d’organiser de temps en temps des restaurants éphémères, à Copenhague et à l’étranger.

“Servir des clients fera toujours partie de qui nous sommes, mais être un restaurant ne nous définira plus”, a-t-il déclaré.

“Une grande partie de notre temps sera consacrée à l’exploration de nouveaux projets et au développement de nombreuses autres idées et produits.”

Le restaurant a annoncé l’année dernière qu’il ouvrirait pour deux mois à Kyoto cette année, du 15 mars au 20 mai.