Le restaurant mexicain Vecino ouvrira ses portes à Midtown Detroit en novembre | Actualités alimentaires | Détroit

Cliquez pour agrandir Photo de courtoisie Les plats du menu du Vecino comprennent du fromage d’Oaxaca avec des tortillas de maïs anciennes faites maison et du vivaneau entier.

Le Midtown de Détroit accueille cet automne un nouveau restaurant inspiré de la cuisine de Mexico et d’Oaxaca. Vecino devrait ouvrir ses portes au 4100 Third Ave. en novembre et servir des plats mexicains contemporains avec une « touche unique », selon un communiqué de presse.

Les convives peuvent s’attendre à de petites assiettes comme du fromage croustillant d’Oaxaca avec des tortillas de maïs anciennes faites maison, du ceviche et des plats principaux comme du vivaneau entier et du pollo al carbon.

La cuisine de Vecino est dirigée par le chef exécutif Ricardo Mojica, anciennement du Sava’s à Ann Arbor, et la chef cuisinier Stephanie Duran du bar The Aviary, lauréat du James Beard Award de Chicago.

Mojica, originaire du Michigan, a appris à cuisiner auprès de sa mère et de sa grand-mère à l’âge de 11 ans et était le plus jeune sous-chef de l’histoire de PF Chang à 19 ans, avant de rejoindre Sava. Duran est originaire du Texas et a passé des années à cuisiner pour des restaurants renommés de Mexico comme Pujol et Eno du célèbre restaurateur Enrique Olvera et Maycoll Calderon’s Huset.

Le restaurant comprend également un bar « agave-forward » proposant une gamme de spiritueux, de tequilas et de mezcals sud-américains.

Vecino est le premier projet de la société Midwest Hospitality, basée à Détroit, cofondée par Adriana Jimenez, originaire de Mexico, et les propriétaires du studio de design Midest Common, Colin Tury et Michael Haener. Jimenez a grandi en travaillant dans des restaurants mexicains que sa famille possède dans la région métropolitaine de Détroit.

« La vision de Vecino était d’apporter à Détroit un concept de style mexicain élevé en mettant l’accent sur la cuisine authentique », a déclaré Jimenez. « Les chefs Ricardo et Stephanie apportent des parcours personnels et professionnels uniques pour réaliser le concept que nous recherchons. Nous sommes ravis de les avoir à bord.

Détails de l’emplacement Vecino 4100 Third Street, Détroit Détroit 1 article

Abonnez-vous aux newsletters du Metro Times.

Suivez-nous: Actualités de Google | Actualité | Reddit | Instagram | Facebook | Twitter