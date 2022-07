Le restaurant mexicain Rosita’s, incontournable du centre-ville de DeKalb, fête ses 50 ans ce week-end – Shaw Local

DeKALB – Le restaurant mexicain de Rositaun incontournable familial du centre-ville de DeKalb, fêtera son 50e anniversaire ce week-end en organisant deux événements festifs dont les clients pourront profiter.

Les événements spéciaux commémorant cette étape sont prévus samedi et dimanche et comprendront des cours de danse salsa sur la terrasse et de la musique live par le groupe local, Home by 12, et un Mariachi Band. Un toast de cérémonie et la coupe du gâteau d’anniversaire devraient donner le coup d’envoi de toutes les festivités prévues pour le week-end.

Rosa Balli, propriétaire du restaurant mexicain Rosita, a déclaré que savoir que l’entreprise familiale fête ses 50 ans cette année signifie beaucoup pour elle.

“Il y a beaucoup d’émotion”, a déclaré Balli. « Cela a toujours fait partie de nos vies. Nous avons grandi avec. C’est un peu comme un frère. Il est toujours là.

Les parents de Rosa, Luis et Beatriz Balli, ont ouvert Rosita’s en 1972. L’établissement est passé au fil des ans d’un bâtiment à trois en 1992. Les agrandissements ont permis au restaurant de servir plus de clients à un moment donné.

“Ma mère était une très bonne cuisinière”, a déclaré Balli. “Cela a grandi à partir de là petit à petit.”

Balli a déclaré que ses parents, qui sont tous les deux décédés, seraient heureux de savoir que l’entreprise existe depuis si longtemps.

“Les gens qui arrivent et leurs enfants qui arrivent”, a déclaré Balli. « Maintenant, les enfants de leurs enfants arrivent. … En apprenant à connaître vos clients lorsque vous les voyez une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines, vous commencez à créer un lien avec cette personne. Il ne s’agit pas seulement du restaurant, il s’agit d’apprendre à les connaître et à connaître leur vie.

Balli a déclaré que le restaurant lui donnait beaucoup de bons souvenirs sur lesquels réfléchir.

Mais les choses n’ont pas toujours semblé roses pour Rosita et ses perspectives.

“Pour être honnête avec vous, c’était très effrayant de ne pas savoir si vous alliez avoir environ six mois ou non, car nous n’avions aucune expérience d’une pandémie et la vie semblait être restée immobile lorsqu’elle est apparue pour la première fois en 2020”, a déclaré Balli. . “Lorsque vous avez une entreprise, vous avez des gens qui travaillent pour vous, et vous gagnez également votre vie grâce à cela, et il n’y a plus personne qui vient à la porte, c’est très effrayant émotionnellement. Mais heureusement, nous y avons survécu.

Balli a déclaré qu’elle était en mesure d’envisager positivement l’avenir du restaurant, malgré les inquiétudes concernant l’inflation.

“Nous sommes meilleurs que nous l’étions l’an dernier, nous sommes meilleurs que nous l’étions l’année précédente”, a-t-elle déclaré. «C’est en partie parce que notre communauté nous est extrêmement fidèle. Pour moi, il y a quelque chose à dire pour ça.

Balli a déclaré que Rosita est fière d’offrir à ses clients une expérience unique.

“Notre nourriture est bonne”, a déclaré Balli. « Tout ce que nous fabriquons, nous le fabriquons en interne. Il n’y a rien de préfabriqué. »

Balli a ajouté que Rosita est énorme pour établir et maintenir des relations avec ses clients.

“Il y a quelqu’un là-bas que vous connaîtrez de notre famille ou de notre direction lorsque vous franchirez la porte”, a déclaré Balli.

Rosita’s propose généralement des options pour le déjeuner et le dîner, ainsi que pour les groupes et la restauration. Les clients peuvent manger à l’intérieur ou à l’extérieur dans le patio.

Balli a dit qu’elle espérait que les gens viendraient célébrer avec Rosita.

Une partie des ventes du restaurant lors de son week-end anniversaire servira à soutenir le Fondation communautaire du comté de DeKalb.

Si vous allez:

Toast de cérémonie et coupe du gâteau d’anniversaire

Quand : 15 h le samedi 16 juillet

Musique live sur la terrasse par Home by 12

Quand : de 18 h à 21 h le samedi 16 juillet

Cours de salsa en terrasse

Quand : 13 h à 15 h dimanche 17

Groupe de Mariachi en direct

Quand : de 16 h à 18 h le dimanche 17 juillet