Le restaurant Le Dalí est la réservation de luxe époustouflante pour un dîner d’occasion spéciale à Paris – Hotels Above Par

Restaurant Le Dali offre du luxe avec une touche d’originalité.

Au Meurice à Paris, l’établissement à la nappe blanche nommé en l’honneur de Salvador Dalí, sert une cuisine française d’origine locale dans un cadre magnifique adjacent au restaurant le Meurice d’Alain Ducasse.

Manger au Dalí, ce n’est pas s’asseoir pour un repas. Dîner au Dalí, c’est vivre une expérience.

La composition du restaurant, qui comprend des touches honorant Dalí, est de nature créative et quelque peu hallucinante.

Le plafond, qui semblait presque gonfler du plafond, a été réalisé par Ara Starck, fille de Philippe Starck, qui a dirigé la conception de l’espace. Ara Starck a également créé le tapis de l’espace, qui est un jeu de réflexion sur son homologue, le plafond, tous deux destinés à déformer la réalité. Comme le décrit l’équipe du Meurice dans la presse : « Le plafond s’élève et le sol s’enfonce dans les détours d’une crypte, comme les circonvolutions du cerveau ».

Le concept de Philippe Starck comprend également des « indices soigneusement dispersés » pour relier esthétiquement Le Dalí aux autres espaces du Meurice. Dans l’ensemble, il est unique et rempli d’autres touches de design innovantes, notamment des sièges recouverts d’imprimés, des compositions florales et des panneaux de verre du sol au plafond semblables à des fenêtres à l’intérieur de l’espace, ainsi que des colonnes ornées le long des murs de la salle à manger.

La nourriture est à la hauteur du décor du restaurant, et peut-être même le dépasse.

Chef Amaury Bouhours raconte à Hotels Above Par que la cuisine du Dalí est moderne, fraîche et adaptée aux saisons. “Le restaurant est un lieu convivial et détendu, nous souhaitons donc traduire cette ambiance dans nos plats avec une carte simple et courte”, a déclaré Bouhours. « Chaque plat est réalisé avec excellence et rigueur. »

En septembre, lors de notre visite, l’évaluation de Bouhours sonnait juste.

Nous avons commencé avec un verre de Veuve Clicquot– qui semblait aussi luxueux que l’espace dans lequel nous étions assis. Avant de véritablement plonger dans le repas, on nous a servi du pain, dont une option sans gluten, avec du beurre de Normandie et un amuse-bouche qui a chatouillé les sens avant de nous diriger vers des plats plus copieux.

Nous avons commencé avec Salade de grosses crevettes au sautoir & avocat, sauce cocktail qui était fait avec de grosses crevettes poêlées, de l’avocat, de la laitue et de la sauce cocktail – et était divin dans sa simplicité. Puis nous sommes passés à Filet de bœuf de la Ferme des Belles Robes, tagliatelles de pommes de terre, sauce poivre, composé d’un filet de bœuf, de pommes de terre et d’une sauce poivrée – c’était l’un des morceaux de viande les plus tendres que nous ayons jamais eu le plaisir de goûter, et si savoureux – chaque bouchée somptueuse était comme une indulgence. Nous avons également essayé un risotto qui valait la peine d’être savouré.

Mais peut-être que ce qui a emporté le gâteau – sans jeu de mots – était le dessert.

Nous avons eu la « Figue » lors de notre visite en septembre. Sur la carte du Dalí, vous remarquerez peut-être que la liste des desserts comprend majoritairement des noms de fruits. Mais il ne faut pas s’attendre à une bouchée mûre d’une vigne ou d’un arbre. Au lieu de cela, l’un des Le célèbre chef pâtissier français Cédric Grolet’s des délices arriveront – d’apparence et de goût époustouflants – le couronnement parfait pour une délicieuse soirée.

Le Dalí offre tout ce que l’on peut désirer pour un dîner ou un déjeuner spécial, peut-être pour des fiançailles, un anniversaire ou même une occasion plus décontractée que l’on pourrait vouloir élever. Nous prévoyons de revenir lors de notre visite à Paris, peut-être pour prendre le thé l’après-midi, parfait pour clôturer une belle journée de shopping ou de visite des musées.

Principaux points à retenir

Emplacement: Paris, France

Cuisine: Français

Niveau de prix : $$$$

Prend des réservations : Oui (sept chambres)

L’ambiance: Cuisine française élégante et intéressante avec des touches en hommage à Salvador Dalí au sein du Meurice.

Notre truc préféré au menu : Dessert. Ne manquez pas l’occasion de goûter à un délice concocté par le célèbre chef pâtissier français Cédric Grolet. Unique et délicieux.

La tenue vestimentaire en fonction de l’ambiance : Chic et décontracté mais haut de gamme

Petit-déjeuner, déjeuner ou dîner : Déjeuner, 12h à 14h30 ; Thé, Du lundi au samedi, de 15h30 à 17h30, dimanche, de 16h30 à 17h30 ; Dîner, 19h30 à 21h30

