Le restaurant Hunter Rob Petrone, 41 ans, a failli mourir d’une crise cardiaque en raison de la riche nourriture consommée pour le spectacle

L’animateur de Restaurant Hunters a raconté comment son amour des aliments gras lui a presque coûté la vie, lorsqu’il a subi une grave crise cardiaque l’année dernière à l’âge de 41 ans.

Rob Petrone, de l’État de New York, a passé cinq ans à se frayer un chemin à travers la région.

Il a remporté six prix Emmy pour son émission, qui a commencé à être diffusée en janvier 2015 dans la basse vallée de l’Hudson, et a présenté les meilleurs restaurants avec les plats les plus délicieux.

Il a déclaré avoir été victime de la commande des articles les plus somptueux du menu, dans le but d’attirer plus d’attention sur les réseaux sociaux.

Rob Petrone, 41 ans, a failli mourir d’une crise cardiaque en jouant avec ses enfants l’année dernière

Le spectacle de Petrone l’a vu parcourir la région à la recherche des meilleurs restaurants et

« Mon compte Instagram a commencé à me sentir comme un deuxième emploi, et la pression pour publier des photos de ce que je mangeais (en échange de likes et de suivis) était constamment dans mon esprit à l’heure du repas », a-t-il écrit dans le Washington Post mercredi, détaillant son supplice.

« Les salades, malheureusement, n’obtiennent pas autant de goûts qu’une tour de crêpes japonaises au beurre fouetté et au sirop d’érable. »

Petrone a déclaré qu’il savait qu’il avait un taux de cholestérol élevé héréditaire et des antécédents familiaux de problèmes cardiaques: son père a eu une crise cardiaque à la fin de la cinquantaine et, plus tard, un pontage, tandis que sa mère avait besoin d’un stent dans la cinquantaine.

Néanmoins, il a continué à se gaver de trois hamburgers par semaine, des milkshakes et des pizzas chargés de garnitures.

Il se régalerait d’un sandwich au petit-déjeuner Shake Shack à 570 calories; un spécial quatre hot-dogs de Walter’s, une institution centenaire de la ville new-yorkaise de Mamaroneck, qui pesait environ 1 000 calories; et d’énormes sandwiches au pastrami de Lido Deli sur Long Island, à environ 800 calories.

En février 2020, peu de temps avant sa crise cardiaque, il a parlé à Westchester Magazine de son milkshake préféré.

« C’était mon plaisir coupable de rentrer du travail chez moi », a-t-il expliqué, disant qu’il commanderait régulièrement l’une des concoctions épiques.

«C’est épais, mais pas imbuvable. Les biscuits lui donnent de la texture, mais pas comme le font les pépites de chocolat là où elles obstruent la paille. Il a cette crème fouettée maison qui est absolument parfaite. C’est tout ce qu’un milkshake devrait être.

L’animateur de télévision s’est gorgé de friandises et d’aliments gras avant sa crise cardiaque

Il y a un peu plus d’un an, écrivait-il dans The Post, il regardait la télévision avec ses enfants quand il «a ressenti une sensation étrange dans ma mâchoire».

Petrone a écrit: «Des alarmes se sont déclenchées. J’ai couru vers la chambre, où ma femme dormait encore, et j’ai fermé la porte. Je lui ai dit que je pensais avoir une crise cardiaque. Elle m’a dit de prendre un moment et de m’allonger.

«Je lui ai dit que nous devions aller à l’hôpital immédiatement. Elle a obligé.

Petrone a été transporté à l’hôpital dans une ambulance, les ambulanciers devant lui choquer le cœur quatre fois au cours du voyage.

Il se souvient avoir pleuré dans l’ambulance, pensant qu’il ne voulait pas mourir et laisser sa femme veuve et ses enfants sans père.

« En l’espace de quelques heures, je suis passé de me blottir avec mes enfants sur notre canapé à me réveiller dans une salle d’opération froide et stérile », a-t-il écrit.

«J’avais maintenant un stent dans mon artère principale, qui avait été bloquée à 95%.

Petrone a déclaré qu’il avait subi un traumatisme durable à la suite de sa crise cardiaque et qu’il avait besoin d’une thérapie pour l’aider à retrouver une relation saine avec la nourriture.

Petrone a déclaré qu’il se souvenait avoir pleuré, ne voulant pas mourir et perdre sa femme et ses filles

Il a dit qu’il n’avait pas bu de hamburger depuis la crise cardiaque, cependant, et qu’il découvrait un amour pour les aliments du Moyen-Orient et les légumes grillés.

Il a cessé de manger de la viande rouge et du porc, mange très rarement du fromage et d’autres produits laitiers riches en matières grasses et boit à peine de l’alcool.

Petrone a réduit les portions et les sucreries et a complètement cessé de manger des aliments frits, tout en augmentant la quantité de fruits et de légumes qu’il mange.

Et il a exhorté les États-Unis à réévaluer leur relation avec la nourriture.

«Nous vivons dans une société qui célèbre la nourriture de manière excessive», a-t-il écrit.

« Avant la pandémie, nous étions nombreux à planifier des vacances autour de la nourriture, à réserver des mois à l’avance pour des menus de dégustation de 20 plats et à planifier des tournées alimentaires qui impliquaient de manger plusieurs repas en un après-midi ou une soirée.

« Nous publions des photos de laits frappés exagérés avec des tranches de gâteau et des sucettes sortant de verres recouverts de glaçage et de confiseries assorties sur Instagram, suppliant les gens de nous aimer en buvant (mangeant?) Un dessert avec la même quantité de calories sous forme de 16 canettes de bière. »

Sa crise cardiaque l’année dernière a amené Petrone à remettre en question la relation des Américains avec la nourriture

Petrone a déclaré qu’il avait découvert un amour de la nourriture saine du Moyen-Orient depuis sa crise cardiaque

Il a dit qu’il était tombé dans le piège d’ajouter des quantités excessives de beurre, de sel et de graisse à sa cuisine à la maison.

« Je me convaincrais que je n’étais pas si mal parce que les produits que j’utilisais étaient de la plus haute qualité et généralement servis avec un légume (un côté végétal beaucoup plus petit et insignifiant – mais c’était là) », a-t-il écrit.

«J’étais allé loin dans ce terrier de lapin de délices et je ne pouvais pas m’échapper.

« J’ai pris au moins 30 livres au cours de l’émission. »

Il a perdu 35 livres depuis sa crise cardiaque et héberge maintenant un podcast alimentaire.

Il a dit qu’aucune nourriture ne devrait être interdite, mais a appelé à la modération.

«Je crois toujours qu’il y a une place à table pour tous les aliments», a-t-il écrit.

«Certains de nos aliments les plus malsains sont également parmi les plus importants du monde sur le plan culturel et devraient continuer à être transmis de génération en génération. Mais ce sont souvent des repas de fête – et un mercredi de mars au hasard n’est pas une raison de se réjouir.

Il a conclu: « Ma crise cardiaque m’a obligé à apporter équilibre et modération à mon alimentation. Et en tant que sous-produit, j’ai trouvé un équilibre dans ma vie.