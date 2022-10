Le restaurant ‘Hooligans’ de Kelowna s’est vu refuser un permis d’alcool en raison de liens présumés avec des gangs – Kelowna Capital News

Hooligans Ales and Eats a été contraint de fonctionner sans pouvoir mettre de mousse sur les tables parce que le propriétaire serait associé à un ancien membre de gang.

Hooligans est un restaurant du centre-ville de Kelowna qui n’a pas pu servir d’alcool depuis son ouverture en novembre 2021 après s’être vu refuser un permis principal d’alimentation et d’alcool en décembre 2021.

Paula Nowakowski, la propriétaire et exploitante de l’établissement, a déposé une requête auprès de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, demandant une révision judiciaire du refus « injuste » de la licence.

Le directeur général de la Direction de la réglementation des alcools et du cannabis (LCRB) a été nommé dans le document du tribunal en tant qu’intimé.

Après une enquête suite à la demande de licence, le LCRB a conclu que l’ancien conjoint de fait de Paula Nowakowski, Mark Nowakowski, un criminel condamné pour son implication dans le “club de marionnettes” des Hells Angels, en tant que président du Fallen Saints Motorcycle Club, est impliqué. dans le business.

Paula affirme que les deux sont séparés. Elle n’a pas d’accord de séparation car ils n’en avaient pas conclu un, mais pourrait fournir la preuve qu’elle et Mark avaient déposé leurs impôts en tant que séparés. Elle allègue que Mark n’est pas impliqué dans l’entreprise.

Cependant, Mark est sur le sous-bail en tant que l’une des parties qui ont accepté d’indemniser le propriétaire en cas de défaut.

De plus, le 28 janvier 2021, Mark a dit à un agent de la GRC de Kelowna qu’il allait ouvrir un restaurant de style ailes appelé “Hooligans” avec sa “femme”.

De plus, des documents judiciaires indiquent qu’un courriel relatif au permis d’alcool a été envoyé à la ville de Kelowna à partir de l’adresse courriel markn.hooligans@gmail.com, qui a été utilisé comme preuve de l’implication de Mark Nowakowski dans l’entreprise.

Le propriétaire de l’immeuble où résident les Hooligans a déclaré que Mark vit en Saskatchewan et qu’il est séparé de Paula. L’avocat a également affirmé que Mark Nowakowski est réformé et n’a été impliqué dans aucune activité criminelle au cours des “quatre ou cinq dernières années” et que le Fallen Saints Motorcycle Club n’existe plus.

Le LCRB a déclaré que son enquête avait soulevé des inquiétudes quant au fait que le demandeur tentait de les induire en erreur ou de leur cacher des informations.

La pétition prétend qu’il était injuste pour l’intimé de refuser la demande sans divulguer et donner à Paula Nowakowski une possibilité raisonnable de répondre aux informations supplémentaires recueillies par les enquêteurs du LCRB.

La pétition demande que la demande de permis d’alcool soit réexaminée et plus de temps pour une révision judiciaire de la décision.

Aucune des allégations n’a été prouvée devant les tribunaux et la LCRB n’a pas encore répondu à la pétition.

