Le restaurant Hatching Post de West Kelowna sert des hot-dogs pour aider les évacués

The Hatching Post est ouvert jusqu’à 23h30 le samedi soir

Le Hatching Post de West Kelowna sert des hot-dogs gratuits aux évacués et aux travailleurs de première ligne pour les aider pendant les incendies de forêt. (@thehatchingpost/Instagram)

La Hatching Post Brewery et Jason Parkes Customs aident les évacués et les travailleurs de première ligne pendant les incendies de forêt.

Au restaurant de West Kelowna, ils fournissent de la nourriture gratuite à tous les évacués et aux travailleurs de première ligne.

Une partie de la nourriture gratuite est constituée de hot-dogs gratuits.

Le Hatching Post reste également ouvert jusqu’à 23h30 samedi. Il est situé au 2850, chemin Boucherie.

