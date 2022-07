Le restaurant Gwalior condamné à une amende de 20 000 roupies pour avoir livré du poulet au curry au lieu de Matar Paneer

Une grosse gaffe dans une commande a coûté à un restaurant une amende de Rs 20 000. L’incident est signalé à Gwalior, Madhya Pradesh, où une famille végétarienne a reçu par erreur une commande non végétarienne du Jiwaji Club. Le Jiwaji Club est un club renommé de la ville. La famille, après avoir reçu la mauvaise commande, a porté l’affaire devant le forum des consommateurs où le verdict a été rendu en faveur des plaignants.

L’avocat Siddharth Srivastava, membre du club Jiwaji, a commandé du matar paneer au restaurant via l’application de livraison de nourriture populaire Zomato. Lorsque la commande est arrivée, la famille, un ménage purement végétarien, a été choquée de trouver du poulet au curry à la place du plat qu’ils avaient commandé. Srivastava a allégué que les responsables du club n’avaient pas pris connaissance du problème et, par conséquent, il a déposé une plainte auprès du forum des consommateurs. Les responsables du forum des consommateurs ont affirmé que l’ordonnance avait causé un préjudice mental et physique à la famille.

Le forum a observé que l’incident s’est produit en raison d’un manque de service et qu’il s’agit d’un cas de pure négligence. Il a affirmé que le plaignant n’avait pas pu manger pendant plusieurs jours et que l’incident avait affecté émotionnellement la famille. Le forum des consommateurs a noté que la famille avait été mentalement et physiquement blessée par l’incident. Conformément à l’ordonnance, une amende de Rs 20 000 a été infligée à la cuisine du club. De plus, le club a reçu l’ordre de payer les frais que le plaignant a dû dépenser pour lutter contre l’affaire.

Ce n’est pas la première fois qu’une telle bévue se traduit par des gens qui frappent aux portes des forums de consommateurs. En mars de l’année dernière, une femme de Ghaziabad a déposé une plainte sur le forum demandant une compensation de Rs 1 crore pour s’être fait servir une pizza non végétarienne au lieu d’une pizza végétarienne. La plaignante a affirmé que l’incident avait porté atteinte à ses croyances religieuses et causé une agonie mentale à vie.

