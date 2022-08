Le restaurant Gorakhpur sert une cuisine tricolore avant le jour de l’indépendance 2022

Avant le Jour de l’Indépendance 2022, le pays s’est plongé dans les teintes tricolores. Des cascades devenant tricolores aux monuments illuminés aux couleurs du drapeau national, l’esprit de la fête de l’indépendance est imbattable. Aujourd’hui, dans le même esprit, Internet a produit des images de plusieurs plats préparés en tricolore. Selon l’agence de presse ANI, un restaurant de Gorakhpur sert des plats tricolores à ses clients, pour marquer les 75 ans de l’indépendance de l’Inde.

“Un restaurant à Gorakhpur propose des plats aux clients en tricolore à l’occasion du 75e anniversaire de l’indépendance”, a déclaré ANI avec les aperçus. Les images désormais virales montrent que le restaurant a préparé des pâtes tricolores, un sandwich, du riz frit et même des boissons. De plus, il semble que le restaurant ait prêté attention aux moindres détails car ils ont préparé les trempettes également en tricolore. Le restaurant est exploité par Nitish Shukla, qui a révélé qu’il avait ajouté cette touche à ses repas car ils voulaient faire les choses différemment pour le Jour de l’Indépendance cette année.

Uttar Pradesh | Un restaurant à Gorakhpur propose des plats aux clients en tricolore à l’occasion du 75e anniversaire de l’indépendance. pic.twitter.com/zxaJpG36HC — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) 10 août 2022

ANI a cité Nitish comme disant: «Je viens d’un milieu militaire, nous avons donc pensé à faire quelque chose de complètement différent cette année. Nos plats sont présentés aux clients avec une touche de notre drapeau tricolore puisque cette année nous fêtons les 75 ans de l’Indépendance. Dans la section des commentaires, plusieurs internautes ont laissé tomber une poignée de pouces vers le haut et des émoticônes de drapeau national. Plus tôt, une vieille vidéo refait surface sur internet, qui montrait une cascade en tricolore. Selon certaines informations, la vidéo a été enregistrée à Jodhpur en 2020. La vidéo montrait deux hommes versant du safran et de la couleur verte de chaque côté de la cascade, la faisant apparaître comme un drapeau tricolore.

La vidéo montrait également une foule debout autour d’elle et l’acclamant. Inutile de dire que c’est quelque chose de fascinant à voir.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici