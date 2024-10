Le restaurant French Table restera ouvert avec le chef original

« J’étais tout à fait prêt à prendre ma retraite et à m’éloigner du restaurant, mais les circonstances ont rapidement changé. »

Fans de Vancouver La table française ont été attristés d’apprendre cet été que l’entreprise de 39 ans allait fermer ses portes et changer de propriétaire.

Aujourd’hui, le chef/propriétaire de The French Table, Hervé Martin, affirme que les plans ont changé et que le restaurant a rouvert ses portes avec lui à la barre.

« Cela a été des montagnes russes », a déclaré Martin dans un communiqué de presse. « J’étais tout à fait prêt à prendre ma retraite et à m’éloigner du restaurant, mais les circonstances ont changé rapidement. Maintenant, j’ai hâte de retourner en cuisine et d’accueillir notre les invités reviennent à The French Table.

Ce changement de cap est attribué à « une complication juridique soudaine » qui a provoqué « l’échec de la vente ».

En juillet, Martin a expliqué que le nouveau propriétaire devait exploiter l’entreprise sous le nom d’Hermitage Bistro et que le restaurant continuerait probablement de refléter une influence française.

Martin peut désormais perpétuer son riche héritage – et reporter un peu plus longtemps sa retraite – puisque The French Table a officiellement rouvert ses portes le mardi 8 octobre.

« Je suis profondément reconnaissant de la compréhension de nos clients et du soutien indéfectible de notre incroyable équipe, dont beaucoup sont avec moi depuis plus de 30 ans. L’engagement et la fidélité de toutes les personnes impliquées sont ce qui rend ce restaurant si spécial », a déclaré Martin. .

The French Table, au 3916 Main St, était la suite de Martin à son précédent restaurant, Hermitage on Robson, qui a fermé ses portes en 2010 lorsque le bâtiment a été démoli.

Martin est arrivé au Canada pour la première fois en 1982, quittant sa France natale pour poursuivre une carrière qui a débuté pendant son adolescence en tant qu’apprenti dans un restaurant une étoile Michelin à Beaune, en Bourgogne, et qui s’est ensuite transformée en une carrière dans l’hôtellerie.

Martin est arrivé à Vancouver en 1985 pour ouvrir le Pan Pacific et le Convention Centre à Canada Place. Il a ouvert Hermitage sur Robson en 1987.

The French Table est depuis longtemps un bistro incontournable à Vancouver, servant des classiques réconfortants comme la fondue, le coq au vin et les moules frites ainsi que des options légèrement plus aventureuses, comme les ris de veau Grenobloise (c’est du pancréas de veau).

Les réservations sont disponibles en appelant le restaurant au (604) 689-3237 ou via Le site de la Table Française.

