Un restaurant étoilé au guide Michelin en Angleterre a proposé une nouvelle version du service traditionnel de plats à emporter.

Wood Manchester propose ses menus de dégustation pour que ses clients puissent cuisiner à la maison.

Le propriétaire du restaurant Simon Wood, lauréat du programme de télé-réalité Masterchef UK, insiste sur le fait que le but du service n’est pas de faire un profit, mais simplement de faire fonctionner le restaurant au milieu de la pandémie de coronavirus.

«Le processus que nous entreprenons pour maintenir les normes que nous voulons est très difficile et c’est un tout nouvel ensemble de compétences pour ramasser ce restaurant et le livrer à l’échelle nationale dans les cuisines et les salles à manger des gens», a-t-il déclaré. « Mais c’est seulement garder la tête hors de l’eau, c’est la fin du jeu ici. »

«Nous essayons de frapper le marché des entreprises, donc si le patron veut traiter son équipe de douze personnes, nous proposons un menu à trois plats. Avec le service de livraison à domicile, ils peuvent cuisiner à la maison ou sur un appel Zoom, à la place du party de bureau. «

Regardez le rapport complet de Wood Manchester dans le lecteur vidéo ci-dessus.