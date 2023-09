Le restaurant et bar Patten House à Genève ferme ses portes après 10 ans – Shaw Local

Une décennie après son ouverture dans l’une des plus anciennes demeures de Genève, le restaurant et bar Patten House ferme ses portes.

« Après 10 ans au service fier de notre communauté, le moment est venu de clore ce merveilleux chapitre de nos vies », a publié l’entreprise sur sa page Facebook le 12 septembre. « Merci à tous pour votre soutien et votre mécénat indéfectibles. Nous avons célébré tellement de moments spéciaux ensemble, vous êtes à jamais dans nos cœurs. Faire revivre cette belle propriété historique et partager notre maison avec vous tous a été un grand honneur et un privilège.

Une pancarte en papier indiquant « fermé » était affichée sur la porte.

Nancy Luyten et sa famille ont converti la maison de 1857 située au 124 S. Second St. en 2013. Le restaurant porte le nom de George Patten, un exploitant de scierie à Genève dans les années 1850 qui y avait vécu avec sa famille.

Le restaurant proposait un menu unique composé de plats d’influence cajun et créole.

Les gens ont répondu à la publication sur Facebook avec des commentaires et des réactions de soutien et de déception. Un intervenant a demandé pourquoi le restaurant fermait. Annette Luyten a répondu : « Il est temps de respirer, d’admirer un coucher de soleil et de passer du temps en famille. »

https://www.dailyherald.com/business/20230913/the-patten-house-restaurant-and-bar-in-geneva-closing-after-10-years