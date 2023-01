Le restaurant emblématique Ho Ho devrait rouvrir dans le quartier chinois une fois les dernières rénovations terminées – BC

Carol Lee approche de la fin d’une restauration marathon.

“Ce fut un voyage très long et ardu”, a déclaré le philanthrope et président de la Vancouver Chinatown Foundation à Global News.





Le quartier chinois de Vancouver voit la renaissance du restaurant avec la réouverture de Ho Ho



Depuis 2015, Lee travaille à relancer l’emblématique restaurant Ho Ho à son emplacement d’origine dans l’hôtel Sun Ah sur Pender Street à Columbia.

Le conseil municipal de Vancouver a récemment approuvé un subvention pouvant atteindre 50 000 $ pour la réhabilitation de la façade principale du bâtiment patrimonial de 1911 – y compris la reproduction de l’enseigne de l’établissement historique dans des tubes “véritables néons”.

L’argent n’est qu’une goutte d’eau dans le seau du prix total de la restauration du monument – mais Lee a déclaré qu’elle était déterminée à réussir à tout prix.

Le directeur du restaurant New Ho Ho, Jason Ye, a déclaré qu’ils attendaient qu’une mise à niveau du permis de construction soit approuvée par la ville de Vancouver avant que les entrepreneurs ne commencent à travailler sur le dernier tronçon.

“Une fois qu’il est approuvé, nous pouvons recommencer les rénovations et je pense que dans six mois, nous aurons terminé le projet ici”, a déclaré Ye.

Les rénovations au rez-de-chaussée du 102 East Pender commenceront à recréer la salle à manger Ho Ho d’origine une fois qu’une mise à niveau du permis de construction de la ville aura été approuvée.

Lors de son ouverture en 1954, le Ho Ho original ancrait une bande néon de vie nocturne au cœur de Chinatown.

Connu pour son enseigne lumineuse au néon, qui comportait un bol de nouilles et de baguettes, le restaurant a servi une cuisine cantonaise maison pendant plus de quatre décennies.

Dîners sur la mezzanine du restaurant original Ho Ho.

Jim Wong Chu



“C’était un endroit où les gens venaient quand ils s’installaient pour la première fois ici de toutes les régions du monde – où les Vancouvérois avaient l’habitude de célébrer différents anniversaires”, a déclaré Lee.

Le premier restaurant Ho Ho a ouvert ses portes en 1954 au 102 East Pender Street dans le quartier chinois de Vancouver.

Jim Wong Chu



Son défunt père, chef d’entreprise et philanthrope Robert Lee, l’a découragée d’essayer de recréer un morceau d’histoire dans un bâtiment SRO plus que centenaire, situé dans une plaine inondable.

« Il y va, tu es fou ? Impossible de l’ouvrir, trop compliqué.

Mais Lee, qui croit que les restaurants sont l’ingrédient clé de la recette de la revitalisation de Chinatown, a persévéré.

Elle a ouvert le Chinatown BBQ dans le même pâté de maisons en 2017, et le restaurant a connu un succès inattendu.

“Je pensais que le Ho Ho serait probablement le grand-père de cela”, a déclaré Lee.

“Si nous pouvions rouvrir le Ho Ho, Chinatown est de retour.”

L’enseigne originale Ho Ho sur le bâtiment de l’hôtel Sun Ah en 1960.

Archives de la Ville de Vancouver



Lorsque l’enseigne originale Ho Ho a été retirée en 1997, le restaurant Foo’s Ho Ho a emménagé au rez-de-chaussée pendant plus d’une décennie avant que Lee ne reprenne l’entreprise en 2015.

Galaxie Signs, basée à Burnaby, qui a construit des chapiteaux similaires pour Chinatown Plaza et la New Town Bakery, a été embauchée en 2016 pour reproduire l’enseigne au néon vintage originale du restaurant Ho Ho.

L’enseigne au néon originale Ho Ho illuminant Chinatown en 1960.

Signes de Galaxie



Somy Basakha a déclaré que Galaxie avait reçu le concept de design du consultant en patrimoine John Atkin, ainsi que quelque 1960 photos.

“Il nous a fallu 13 révisions pour terminer et obtenir toute l’approbation de la ville de Vancouver, du département du patrimoine et du client”, a déclaré Basakha à Global News.

Le nouveau panneau de plus de neuf mètres est fait d’aluminium et de matériaux composites pour résister aux intempéries, et après 400 heures humaines de travail, Galaxie a déclaré qu’il était terminé à 75 %.

Regardez de plus près le bol de nouilles et de baguettes emblématiques sur le signe original Ho Ho.

Comme le marqueur d’origine, il rafraîchit le bol de nouilles signature avec des baguettes tandis que Galaxie a dû improviser pour inclure le slogan en zigzag et la pagode de la verrière du bâtiment, qui n’est plus là.

L’hôtel Sun Ah à la fin des années 1990 après la suppression du panneau Ho Ho.

Archives de la Ville de Vancouver



Ces éléments recréés seront plutôt ajoutés au mur avant.

“Nous sommes ravis de ramener une partie de l’histoire dans cette région”, a déclaré Basakha.

Ye, qui gère également le barbecue de Chinatown, a déclaré que de nombreuses personnes âgées étaient impatientes de dîner à nouveau au Ho Ho.

“Ils m’ont demandé, Hé, quand est-ce que le Ho Ho est à nouveau ouvert?”, A déclaré Ye.

“Ils viennent même à Chinatown et regardent autour d’eux et voient si les portes sont ouvertes.”

Lee a déclaré qu’ils ramèneraient d’anciens plats de menu – y compris le poulet farci de riz gluant – le plat numéro un que les gens demandent.





La communauté se rassemble pour aider le restaurant Chinatown dévasté par un incendie



Avec un appétit pour les souvenirs et la communauté, Andy Yan, directeur du programme de la ville de SFU, croit que l’enseigne et le restaurant du passé de Chinatown éclaireront un avenir meilleur pour le quartier.

“C’est un voyage en plusieurs étapes et bien sûr, c’est un grand pas en avant”, a déclaré Yan à Global News dans une interview.

Le Ho Ho, a-t-il dit, est une icône formidable pour la communauté et la région métropolitaine de Vancouver et a réuni des générations de personnes de tous horizons.

“Vous avez des gens qui y ont mangé entre 80 et 8 ans”, a déclaré Yan.

« C’est l’une de ces institutions qui relient les Vancouvérois de tous les horizons. »

Ye a déclaré que le nouveau restaurant reproduira la salle à manger d’origine du rez-de-chaussée et disposera d’un monte-plats pour transporter la nourriture du sous-sol au rez-de-chaussée et au deuxième étage.

La salle à manger originale du rez-de-chaussée du restaurant Ho Ho dans les années 1950.

Jim Wong Chu



Le deuxième niveau, qui conservera les murs de tuiles rouges d’origine à l’arrière, comprendra un bar en mezzanine de 12 places avec vue sur Pender Street et un espace événementiel pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes.

La vue sur Chinatown depuis ce qui sera un bar de 12 places sur la mezzanine du nouveau restaurant Ho Ho à Vancouver.

Lee, qui avait espéré voir le Ho Ho ouvrir en 2022, prévoit maintenant que le restaurant légendaire soit opérationnel cet été – mais ce calendrier dépend des autorisations de la ville et des réparations du bâtiment.

“Cette année, je pense, je suis assez confiant qu’il ouvrira en 2023”, a déclaré Lee.

