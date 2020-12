Le restaurant emblématique Cliff House de San Francisco, qui sert les touristes et les habitants depuis plus d’un siècle au sommet d’une colline surplombant l’océan Pacifique, ferme ses portes à la fin de l’année.

Dan et Mary Hountalas, les propriétaires du restaurant depuis 1973, ont déclaré dans un post dimanche sur le site Web du restaurant qu’ils fermaient le 31 décembre en raison des pertes causées par la pandémie et d’un différend sur le renouvellement de leur contrat d’exploitation à long terme avec le National Park Service. .

Construit en 1863, le restaurant en bord de mer a été une institution de San Francisco et une attraction touristique de premier plan. Il a subi plusieurs transformations.

La Cliff House à l’extrémité ouest de San Francisco, perchée surplombant l’océan Pacifique, à San Francisco, en Californie, à la fin des années 1890. Il a été ouvert en 1896 par Adolph Sutro, le maire de San Francisco

Cette photographie montre des chevaux et des calèches sur un chemin en face de Cliff House et une vue de ce que l’on appelle le Sea & Seal Rock. Photographié en 1869

La deuxième Cliff House a survécu au tremblement de terre de 1906 pour être engloutie en flammes un an plus tard, photographiée ici en 1907

Une foule de gens sur la plage sous la Cliff House profite du soleil, du surf et d’une vue sur Seal Rocks. Le complexe de style néo-gothique a été construit en 1895 par Adolf Sutro

La première itération de la Cliff House est représentée ici en 1867 quelques années seulement après son ouverture

La première structure modeste à ossature de bois a été détruite dans un incendie en 1894. Elle a été reconstruite et façonnée d’après un château français qui a survécu au tremblement de terre de 1906 à San Francisco mais a brûlé l’année suivante. La troisième et actuelle Cliff House, de conception néoclassique, a été construite en 1909.

Cliff House a été le théâtre de nombreux événements historiques, dont plusieurs épaves. Une épave en 1887 a causé des dommages à la deuxième Cliff House lorsque la dynamite sur le navire a explosé. La première transmission navire-terre, utilisant le code Morse, a été reçue ici en 1899 et en 1905; la première transmission vocale radio a été envoyée de la maison à un point situé à un mille et demi de distance.

Le lieu populaire a été visité par cinq présidents américains: Rutherford B. Hayes, Benjamin Harrison, William McKinley, Teddy Roosevelt et William Howard Taft.

Le National Park Service a acheté la propriété en 1977, quatre ans après que les Hountalas aient commencé à la louer. Leur dernier contrat à long terme avec le Park Service a expiré en juin 2018 et le restaurant fonctionnait depuis lors dans le cadre de contrats à court terme, a déclaré le couple.

Les Hountalas ont déclaré que le service des parcs nationaux aurait dû sélectionner un opérateur à long terme «pour assurer le fonctionnement continu de ce trésor national».

« Ce n’est certainement pas la manière de nous remercier, une petite entreprise locale détenue et exploitée par des habitants de San Francisco, pour avoir pris soin de ce trésor de San Francisco l’année dernière avec une perte financière importante », ont-ils déclaré.

En 1894, la troisième et la plus photographiée incarnation de la maison a été construite par Adolph Sutro, un ingénieur minier prospère. Sutro a construit le manoir de sept étages dans un style victorien, une structure richement décorée surnommée la « maison en pain d’épice »

Le restaurant Cliff House, populaire depuis 1858, est photographié ici en 1980

Le restaurant est photographié ici en 1989 sur une photo des archives

La vue sur la Cliff House et Seal Rock depuis le sommet du parc Sutro Heights

Les diners déjeunent dans la salle à manger du Sutro au restaurant Cliff House à San Francisco, photographié ici en 2004

Le directeur général Ralph Burgin traverse une salle à manger du restaurant Cliff House la semaine dernière

Des boîtes se trouvent dans une salle à manger du restaurant Cliff House à San Francisco alors que l’endroit se prépare à fermer

Le couple a déclaré que 180 employés perdraient leur emploi et ont encouragé les clients à montrer leur soutien en envoyant un courrier électronique au directeur de la zone de loisirs nationale du Golden Gate.

La Cliff House a fermé ses portes en mars en raison de la pandémie. Il a rouvert en juin pour offrir un service de plats à emporter mais a de nouveau fermé après 10 semaines en raison de «pertes insupportables».

« Il en coûte des dizaines de milliers de dollars chaque mois pour entretenir et garder l’immense bâtiment de Cliff House », a écrit le couple.

Le porte-parole de la Golden Gate National Recreation Area, Julian Espinoza, a déclaré dans un communiqué que le National Park Service avait espéré continuer à travailler avec Peanut Wagon, Inc., qui exploite le restaurant Cliff House et Lookout Café, situés dans le même bâtiment, mais qu’ils ont honoré le la demande des propriétaires de laisser le contrat de concession existant expirer le 31 décembre 2020.

« Nous sommes également déçus de cette suspension temporaire des services, mais nous restons déterminés à offrir une expérience exceptionnelle aux résidents et aux visiteurs de la région de la baie et avons hâte d’accueillir à nouveau le public à l’avenir », a-t-il déclaré.

Une vue de la Cliff House vue par l’imagerie 3D de Google Earth

Les gens regardent à l’intérieur de l’entrée principale du restaurant Cliff House pour apprendre la nouvelle que l’endroit ferme dans moins de deux semaines

Des photographies encadrées et des boîtes sont posées sur le sol au restaurant Cliff House

Art Bradley, chef du restaurant Cliff House, regarde vers des chaises et des boîtes dans une salle à manger

Espinoza n’a pas dit si un restaurant continuerait d’être installé dans le bâtiment Cliff House.

Le National Park Service, propriétaire de la propriété, a déclaré dans une lettre obtenue par le San Francisco Chronicle qu’il réévaluait « la faisabilité de quiconque exploite » l’espace pittoresque du front de mer en tant que restaurant dans un avenir proche en raison de l’état de l’industrie alimentaire.

«La pandémie de COVID-19 a changé de manière inattendue et considérable le marché des aliments et des boissons dans la région de San Francisco et dans tout le pays», lit-on dans la lettre de Linda D. Walker, directrice régionale par intérim du National Park Service.

«En conséquence, le NPS réévalue activement les utilisations futures possibles des installations de la concession et la faisabilité de quiconque l’exploiterait en tant que restaurant dans un proche avenir, que ce soit dans le cadre d’un contrat de concession ou d’un bail.

Des photos encadrées de certains des célèbres convives de célébrités sont montrées derrière des verres et des boîtes

Art Bradley, chef du restaurant Cliff House, passe devant des œuvres d’art encadrées sur le sol

Le directeur général Ralph Burgin est assis derrière la réception du restaurant Cliff House

La grande structure emblématique conserve d’innombrables souvenirs pour des générations de San Franciscains et de visiteurs