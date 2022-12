Le restaurant du hall de l’hôtel est de retour

Service de pain viennois et collation dans le hall

Notre critique gastronomique, Pete Wells, est un grand fan des plats d’inspiration viennoise que prépare le chef Markus Glocker au Kolomanun nouveau restaurant dans le hall de l’Ace Hotel à Manhattan.

J’ai eu assez de facilité à sécuriser une table (bien que ce ne soit peut-être plus le cas depuis l’examen de Pete le 29 novembre) et j’ai suivi fidèlement ses pas. Le service du pain : niveau supérieur. Les gougères fourrées à l’échalote et le soufflé au fromage : léger comme l’air. Le saumon en croûte avec sa croûte croustillante et beurrée : on y pense encore. Et, oh mon Dieu, les desserts : huit au choix, tous aussi excitants les uns que les autres, mais le pain au lait caramélisé était mon préféré.

Le troisième membre de ce trio de restaurants dans le hall des hôtels est Barre d’angle, le dernier projet du chef Ignacio Mattos à l’hôtel Nine Orchard. Je ne sais pas quoi penser de ce restaurant. C’est beau à regarder ? Oui. Le service est-il bon ? Assez. Mais un plat de poulet, aussi excellent soit-il, devrait-il coûter 62 $ ? Je ne pense pas! Le meilleur poulet de la ville – à Barbuto – est à moitié prix.