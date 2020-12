Le lieu de la fête d’anniversaire de Rita Ora a été bombardé de critiques d’une étoile après sa fête.

La chanteuse s’est excusée et a proposé de payer une amende de 10000 £ après avoir été surprise en train de fêter son 30e anniversaire avec un groupe d’amis au restaurant Casa Cruz à Notting Hill à Londres.

Il est rapporté que tant de critiques négatives ont été publiées par des personnes en colère contre ce qu’elle a fait que TripAdvisor a dû arrêter toute nouvelle critique.

Les mauvaises critiques ont également été publiées sur Google.

Selon The Sun, une critique a déclaré: « Un hotspot Covid plein de célébrités de la liste Z ne portant pas de masques »

Une autre lecture: « Ma femme a récemment contracté un coronavirus, étant sur la ligne de front des services de santé. Pendant ce temps, vous semblez être en mesure d’ignorer la loi et de faire ce que vous voulez, en vous soumettant à des invités riches qui devraient savoir mieux. endroit. »







Malgré les critiques négatives, la réponse au restaurant est toujours positive dans l’ensemble.

Les modérateurs de TripAdvisor sont intervenus en déclarant: « Un message de TripAdvisor: en raison d’un événement récent qui a attiré l’attention des médias et qui a provoqué un afflux d’avis qui ne décrivent pas une expérience de première main, nous avons temporairement suspendu la publication de nouveaux avis pour cela référencement.

« Si vous avez eu une expérience de première main dans cet établissement, veuillez revenir bientôt – nous avons hâte de recevoir votre avis! »

Après que les célébrations d’anniversaire de Rita aient été révélées, elle a présenté des excuses publiques et a proposé de payer une amende.













Elle a écrit: «J’ai assisté à une petite réunion avec des amis pour fêter mes 30 ans.

«C’était une décision impulsive du moment prise avec la vision erronée que nous sortions du verrouillage et ce serait bien

«Je suis profondément désolé d’avoir enfreint les règles et je comprends à mon tour que cela met les gens en danger.

«C’était une erreur ou un jugement grave et inexcusable. Compte tenu des restrictions, je me rends compte à quel point ces actions étaient irresponsables et j’en assume l’entière responsabilité.







«Je me sens particulièrement gêné de savoir de première main à quel point les gens ont travaillé dur pour lutter contre cette terrible maladie et d’être pleinement conscient des sacrifices que les gens et les entreprises ont consentis pour assurer notre sécurité.

«Même si cela ne résoudra pas le problème, je tiens à m’excuser sincèrement.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré que tout le monde, y compris les célébrités, doit suivre les règles pour arrêter la propagation du coronavirus.

Le propriétaire du restaurant aurait déclaré qu’il ne savait rien de la fête illégale.