Le restaurant divise l’opinion après avoir averti que les clients avec des “enfants hurlants ou incontrôlés” seront frappés d’un supplément

Les DINERS d’un restaurant somptueux ont été avertis qu’ils seraient giflés d’une pénalité en espèces si leurs enfants “criaient ou étaient incontrôlés”.

Angie’s Oyster Bar & Grill, à Singapour, a été critiqué pour le supplément car certains clients insistent sur le fait qu’ils ne reviendront pas.

Le restaurant de Singapour accuse les parents d’enfants “incontrôlés” Crédit : Flash d’information

Un sms du restaurant envoyé à un convive qui a fait une réservation Crédit : Flash d’information

D’autres ont cependant défendu la politique, affirmant qu’ils “comprenaient” d’où venaient les managers.

Les patrons du restaurant de fruits de mer ont déclaré avoir mis en place le supplément de 6,26 £ (10SGD) il y a environ un mois à la suite d’un certain nombre de plaintes de clients.

Ceux qui cherchent à réserver une table sont désormais frappés d’un avertissement brutal.

Un SMS envoyé à un client du restaurant disait : “Nous tenons à vous informer que nous n’avons pas de chaise bébé disponible car nous ne sommes pas un restaurant kids-friendly.

“Supplément pour les enfants qui crient : tous les enfants sont invités à dîner chez Angie’s. Cependant, les enfants qui crient/incontrôlés dérangeant les autres invités ne seront PAS tolérés. Des frais de 10 USD s’appliqueront.

“Hâte de vous entendre.”

Malgré les plaintes concernant la politique controversée, les patrons de restaurant ont doublé leur règle.

Ils ont déclaré aux médias locaux : “Avant l’introduction de cette politique, nous recevions chaque semaine des commentaires ou des plaintes d’autres clients.”

Une mère s’est adressée à TripAdvisor pour dénoncer la règle, donnant au restaurant une critique d’une étoile.

Elle a écrit: “Nous voulions retourner chez Angie, nous avons donc fait une réservation et indiqué que nous amenions notre enfant.

“Angie nous a ensuite répondu qu’il ne s’agissait pas d’un restaurant adapté aux enfants et qu’il y aurait un” supplément pour enfant qui crie “si un enfant” criait / incontrôlé “et que cela” ne serait PAS toléré “.

“C’était la première fois que nous étions informés de cela même si nous l’avions été à d’autres occasions.

“Bien que je comprenne qu’un enfant qui crie dérangerait les autres invités, j’ai pensé qu’Angie aurait pu adopter une approche plus polie.

“Je suis assez rebuté par la réponse. Je suppose que nous n’y retournerons pas.”

Les patrons ont répondu à la mère indignée en disant qu’ils “sont fiers de fournir un environnement agréable à tous les invités”.

‘PAS LE CHOIX’

Ils ont ajouté: “Au cours des derniers mois, nous avons reçu un nombre croissant de plaintes d’enfants courant sans surveillance ou dérangeant d’autres tables pendant la période de service.

“Non seulement c’est dangereux car les serveurs se déplacent souvent avec des plats chauds et des couverts tranchants, mais c’est aussi irrespectueux envers les autres convives qui souhaitent dîner dans une atmosphère calme et confortable.

“Dans ces cas, notre équipe parle avec les parents ou les tuteurs et ils sont presque toujours capables de gérer la situation. Cependant, nous vivons parfois des situations où rien n’est fait et la question est complètement ignorée.”

Les patrons ont insisté sur le fait qu’ils estimaient qu’ils n’avaient “pas d’autre choix” que d’imposer la sanction.

Ils ont ajouté: “Cela nous fait mal d’imposer la politique, mais nous n’avons jamais eu l’intention de diminuer l’expérience de nos clients.”

Nimran Kaur, 34 ans, maman de deux enfants, qui a déjà visité Angie’s Oyster Bar & Grill, a défendu la pénalité mais a demandé des éclaircissements.

Elle a déclaré aux médias locaux: “Je comprends d’où vient le restaurant. Mais cette politique pourrait ouvrir le restaurant à de nouveaux conflits.

« Si mon enfant fait du bruit et qu’une autre table se plaint, est-ce que je reçois un avertissement ou est-ce que je suis déjà facturé 10 dollars ? Et si mon enfant se calme après ça ? Et qui décide ce qui est trop de bruit ? Le directeur?”

Un autre restaurant, Anthea Koh, 39 ans, a suggéré que le restaurant devrait simplement introduire une salle à manger réservée aux familles avec de jeunes enfants.