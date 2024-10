Le restaurant de Madrid qu’adore Ryan Gosling, Harrison Ford et Benicio del Toro

La cuisine castiza est un grand attrait pour les étoiles d’Hollywood qui visitent Madrid



Le groupe de personnages comme Benicio del Toro, Harrison Ford ou Barbra Streisand a accru la renommée d’El Landó



Un restaurant de l’époque, qui a également conquis Ryan Gosling et qui est l’un des préférés du roi émérite.

En 2017 Ryan Gosling Je suis allé à Madrid pour présenter le film « Blade Runner 2049 » avec Ana de Armas et Harrison Ford. Sans leur compagnon de route, Gosling et Ford ont enregistré la ville et visité des lieux imprescindibles comme le musée du Prado, mais lorsqu’ils se sont rendus la nuit, dans les rues de la ville et du tourisme, Harrison Ford avait la certitude de devoir choisir. Le vétéran d’Hollywood est avec ses responsabilités et conteste la recommandation de grands amis comme Benicio del Toro, Liam Neeson ou la femme Barbra Streisand : il a dit je vais à El Landó. Et Ryan Gosling y a accédé, au même moment, avec enthousiasme.

El Landó, un classique madrilène

Un bon gourmet qui sait qu’il visite un pays est inexcusable en essayant les plats les plus typiques de sa gastronomie et, éventuellement, dans un site de qualité reconnu. Nous entendons donc que la boca oreja ha hecho de El Landó un lieu de référence pour le star system hollywoodien. À la fleur et à la patrie tampoco, ils se sont échappés depuis leur ouverture, en 1977, du potentiel du restaurant Castizo.

Lucio Blázquez, propriétaire de la célèbre Casa Lucio, a ouvert El Landó et a transporté la cargaison dans son panier, Alberto Vázquez. Entre nos clients destacados se rencontrent le roi émérite Juan Carlos, Julio Iglesias (qui llegaba dans son avion privé), Liam Neeson, Zac Efron, Jake Gyllenhaal ou Pedro Almodóvar accompagné de Rosalía.

Qu’espérer d’El Landó

El Landó se trouve dans le quartier de La Latina, au numéro 8 de la Plaza Gabriel Miró. Tout cela réunit une clientèle qui combine l’humanité et le divin pour venir avec les célèbres huevos rotos con patatas. Les plus VIP, avec certains des deux réservés avec ceux qui comptent le local. D’autres que personne n’a besoin de perdre la cuisine d’El Landó fueron Elsa Pataky et Chris Hemsworthque vous ne pourrez pas prendre en photo sur l’un de vos balcons avec vue sur le Palacio Real. En outre, l’actrice a également amené son compagnon Vin Diesel à une occasion à la salle du restaurant.

Rosalía et Ryan Gosling sortent d’El LandóGetty Images

Si nous savons que le plat estrella est sur les huevos rotos con patatas, vous êtes donc sur une piste de celui que vous pouvez trouver ici : nourriture traditionnelle et de qualité. Imprescindibles les callos à la madrilène, le jambon ibérique et le queso manchego. Également les viandes et les poissons préparés sans fleurs pour apprécier au maximum la matière première, de bons vins et de bons postres caseros, avec un style spécial pour votre arroz con leche.

La nouvelle vie d’un classique