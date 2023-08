Le restaurant de l’est de l’Î.-P.-É. servira un côté de la garde d’enfants cet automne

Les propriétaires d’un restaurant à Souris, à l’Île-du-Prince-Édouard, ont trouvé une façon unique de rester occupé pendant la saison morte traditionnellement lente : en offrant des services de garde après l’école aux enfants de la région.

Amber et Jordan Dennis sont propriétaires de Strait Goods, un restaurant achalandé l’été en raison de l’afflux de touristes dans la région et du trafic saisonnier des traversiers vers les Îles-de-la-Madeleine.

Mais le couple a déclaré que rester à flot tout au long de l’automne, de l’hiver et du printemps peut être un défi – et ils veulent utiliser leur vaste espace à bon escient.

« La chose la plus importante qui a suscité mon intérêt a été d’entendre qu’il y avait un besoin dans la région, et nous avons en fait l’infrastructure », a déclaré Amber Dennis.

En plus de l’espace du restaurant Strait Goods, le bâtiment qu’ils possèdent dispose de 3 000 pieds carrés d’espace auparavant inutilisé.

À part ce qui est offert à la garderie française locale située dans le même bâtiment que l’école La-Belle-Cloche, Dennis a dit qu’elle n’était pas au courant des programmes parascolaires disponibles ailleurs dans la région de Souris.

Les parents font tout ce qu’ils peuvent pour se rendre au travail, pour s’assurer qu’ils peuvent rester au travail pendant toute la durée de leur emploi. En ce moment, ils utilisent les membres de leur famille. — Ambre Denis

« Nous avons besoin de garderies après l’école pour garder les parents sur le lieu de travail », a-t-elle déclaré. « Les parents font tout ce qu’ils peuvent pour se rendre au travail, pour s’assurer qu’ils peuvent rester au travail pendant toute la durée de leur emploi. En ce moment, ils utilisent les membres de leur famille. »

Les Dennis prévoient de lancer le programme – appelé Strait After School – de septembre à décembre de cette année en tant que projet pilote.

Amber et Jordan Dennis, montrés avec leur fille Lolly, offriront une garderie après l’école dans un espace inutilisé de l’immeuble qu’ils possèdent. Il abrite également leur restaurant, Strait Goods. (Jessica Doria-Brown/CBC)

Ils prévoient d’accueillir 10 enfants entre 15h et 18h30, en offrant un repas du soir aux élèves si leurs parents en font la demande.

Avec de plus en plus de personnes qui déménagent dans la région d’ailleurs au Canada et du monde entier, ils ont déclaré qu’il était plus important que jamais d’offrir de la flexibilité en matière de garde d’enfants.

« Les nouveaux arrivants viennent ici sans aucune famille pour s’occuper de leurs enfants pendant qu’ils sont au travail, et ils sont venus ici pour travailler », a déclaré Dennis. « Nous devons être en mesure de fournir le service. »

« Les gens réclament plus de services de garde d’enfants »

Pour Katelyn Bruce, le manque de services pour les enfants d’âge scolaire s’est traduit par une baisse de ses revenus provenant des médias sociaux et des projets de développement Web.

« En fait, j’étais incapable de travailler à temps plein cet été », a-t-elle déclaré. « J’ai dû abandonner plusieurs de mes clients et je ne travaille qu’avec un seul client en ce moment. »

Katelyn Bruce, montrée avec son fils Alec, pourra accepter plus de clients grâce aux services de garde après l’école offerts par Strait After School. (Jessica Doria-Brown/CBC)

Bruce comptait sur sa famille et ses amis pour l’aider à s’occuper de ses enfants dans le passé, mais maintenant qu’elle s’est inscrite à Strait After School, les affaires reprennent.

« J’ai quelques nouveaux clients sur les réseaux sociaux qui sont prêts à travailler avec moi, et cela réduira beaucoup le stress lié aux situations de garde d’enfants. »

Elle a déclaré que trouver des services de garde d’enfants peut être une lutte quotidienne pour les parents locaux, qui doivent souvent concevoir un patchwork de solutions potentielles.

« Les gens demandent plus de services de garde d’enfants », a déclaré Bruce.

Elle a dit qu’elle ne comprenait pas pourquoi l’école de langue anglaise locale n’offrait pas de programme parascolaire, ajoutant: « Ça me coupe le souffle. »

Bruce a émis l’hypothèse que cela pourrait changer à l’avenir, « une fois qu’ils comprendront cela… Amber a peut-être 25, 30 enfants ici, et ils n’ont toujours pas assez d’espace. »

Début des pourparlers sur le programme universel

Un porte-parole du ministère de l’Éducation et de la Petite enfance de l’Î.-P.-É. a déclaré dans un communiqué que le ministère s’était engagé à revoir les services de garde après l’école.

Ils ont déclaré que des discussions commenceraient cet automne avec les fournisseurs existants de services de garde d’âge scolaire pour examiner les options d’un programme universel pour ce groupe d’âge.

Dennis a déclaré qu’elle n’avait besoin d’aucune licence ou certification pour démarrer le programme privé, mais elle et son mari ont effectué des vérifications de casier judiciaire et des vérifications du secteur vulnérable, et ont mis à jour leur formation aux premiers secours.

Sept familles se sont inscrites jusqu’à présent, a-t-elle déclaré, et elle s’attend à ce que cela se développe une fois que la nouvelle du programme se sera répandue.

« Je ne résous pas le problème, mais j’essaie de faire quelque chose », a-t-elle déclaré.