Le restaurant de la star de Coronation Street, Jennie McApline, ferme après qu’un membre du personnel a été testé positif pour Covid-19

La star de CORONATION Street, Jennie McApline, a été forcée de fermer son restaurant après qu’un membre du personnel a été testé positif pour Covid-19.

L’actrice – qui joue Fiz Tape dans le feuilleton ITV – a ouvert son propre restaurant au cœur de Manchester avec son mari Chris Farr en 2012.

Le restaurant Jennie McApline de Coronation Street a été contraint de fermer en raison d’un membre du personnel qui a contracté un coronavirus[/caption]

En 2018, le restaurant s’est endetté et, pour aggraver les choses, la pandémie de coronavirus l’a contraint à fermer ses portes en 2020.

Cependant, le 17 mai 2021, ils ont annoncé la nouvelle passionnante qu’ils rouvriraient leurs portes pour que les clients puissent à nouveau profiter de leur nourriture et de leurs boissons.

Moins d’un mois plus tard, Annie’s a été forcée de fermer une fois de plus.

Il restera fermé jusqu’au 21 juin, selon le Nouvelles du soir de Manchester.

Jennie a rejoint le casting de Coronation Street en 2001[/caption]

Annie a ouvert ses portes en 2012[/caption]

Jennie et le directeur du restaurant Chris ont uni leurs forces pour créer le restaurant le plus étonnant[/caption]

Le restaurant a également partagé la nouvelle dévastatrice sur son compte Twitter officiel.

Il précise : « Nous devons annoncer que nous devrons malheureusement fermer jusqu’au lundi 21 juin.

« Cela est dû à un cas positif de Covid-19 parmi notre équipe et d’autres membres ayant reçu l’ordre de s’auto-isoler par test et trace du NHS. »

Les fans de Corrie n’ont pas à s’inquiéter pour Jennie car il a été confirmé qu’elle pouvait toujours filmer la série à succès.

Jennie avec son mari Chris – qui possèdent le restaurant ensemble[/caption]

Jennie a joué Fiz sur Corrie depuis 2001[/caption]

Une déclaration de Coronation Street a confirmé: « » Jennie n’a pas été au restaurant, elle n’est donc pas obligée de s’isoler et elle est capable de continuer à filmer. «

Annie a ouvert il y a neuf ans.

Après son ouverture en 2012, Jennie a déclaré : « Nous voulions faire quelque chose ensemble et toute notre famille voulait être impliquée.

« Chris est un restaurateur expérimenté, et j’aime juste la nourriture.





« Je n’ai aucune autre compétence ou qualification pour cela, mais j’aime rencontrer des gens. »

Annie et Chris – qui partagent leur fille Hilda, trois ans, et leur fils Albert, six ans – ont réussi à obtenir une note de quatre sur cinq sur TripAdvisor.

Le restaurant sert une cuisine britannique et des plats réconfortants tels que du corned-beef, de la soupe maison et du thé de l’après-midi.

Jennie est devenue célèbre en 1999 en tant que Michelle Morley dans Emmerdale, puis en 2001, elle s’est décrochée un rôle dans Coronation Street.