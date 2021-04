Le Bengale occidental est assez réputé pour sa variété de plats alléchants, en particulier la cuisine de rue. Non, nous ne parlons pas seulement de Rasgulla et phuchka, mais une fusion parfaite de toutes les épices et sauces trouvées dans le kathi roll.

Les rues de Kolkata offrent cet aliment somptueux et copieux à ceux qui aiment la nourriture. Kathi roll est fait de différentes farces pour un large public végétarien et non végétarien. Et maintenant, il semble que prendre leur jeu une longueur d’avance est un magasin dans la capitale du Bengale occidental qui prétend vendre le plus gros rouleau d’oeufs de poulet au monde. Vendu pour Rs 349 / – uniquement dans un restaurant appelé Chef Alladin à Kolkata, on peut certainement trouver le rouleau de poulet tentant qui attend ceux qui ont l’appétit et l’amour de la nourriture.

Louche avec de la sauce rouge épicée, de la mayonnaise succulente, des garnitures d’oignon râpé, du chou, en plus du festin épicé du poulet, la tortilla frite est accompagnée d’un œuf comme le montre la photo partagée par India Eat Mania sur Instagram. Le message mentionne en outre que l’on peut rejoindre le chef Alladinby en allant à l’arrêt de bus, 45, Garia Station Road, Chhoto Bot Tala, A / B, Garia à Kolkata.

Avant de vous présenter au restaurant et de passer une commande de cet article, gardez à l’esprit que le rouleau mesure environ 23 à 26 pouces et est farci de délicieux mélanges de légumes, de paner tikka kebab, de mouton kebab, de poulet kebab et de fromage râpé. Ce n’est certainement pas pour les petits appétits. Ou si vous êtes satisfait de quelques bouchées de la nourriture, assurez-vous de former un groupe de personnes similaires et de passer une commande pour le terminer.

Un post partagé par India Eat Mania (@india_eat_mania)

La vidéo partagée par India Eat Mania montre comment le restaurant prépare cet aliment convoité. En commençant par une éclaboussure d’œufs battus sur un tawa en acier chaud, le chef place ensuite le grand «lachha paratha» dessus et assemble la montagne de farce. Le produit fini a certainement l’air alléchant.

Mots clés: Chicken Kathi Roll, Foodie, Street Food, Kolkata, West Bengal, Rasgulla, Lachha Paratha, Chicken, Indian Cuisine