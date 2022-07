Le restaurant de hamburgers sur le thème de Donald Trump au Texas est un succès auprès des habitants et des touristes, selon un rapport

Un restaurant au Texas appelé Trump Burger est devenu un succès auprès des habitants, selon The Houston Chronicle.

Le restaurant est situé dans le comté d’Austin, où près de 8 électeurs sur 10 ont soutenu Trump en 2020.

Son propriétaire a déclaré au Chronicle qu’il avait ouvert le restaurant par appréciation des politiques économiques de Trump.

Un restaurant texan installé comme sanctuaire de Donald Trump est devenu un succès auprès des touristes et des habitants, a affirmé son propriétaire.

Roland Beainy, libano-américain de deuxième génération et partisan de Trump, a déclaré au Houston Chronicle il a ouvert le restaurant à Bellville, au Texas, en 2020, un an après son retour aux États-Unis après avoir vécu plusieurs années au Liban.

“Étant un immigrant d’un endroit où tout va mal et où vous travaillez pour près de 200 dollars, vous voyez quelqu’un comme lui pour soutenir le pays et améliorer l’économie. Moi, étant un entrepreneur, j’apprécie ce qu’il a fait”, a-t-il déclaré au journal. .

Les restaurants à thème politique peuvent créer des divisions, mais les mesures semblent en faveur de Beainy étant donné Trump a remporté près de 80% des voix dans le comté d’Austin où se trouve Bellville en 2020.

Un habitant a déclaré au Chronicle qu’il n’était pas très politique mais qu’il aimait y manger pour le service et trouvait les décorations amusantes, tandis qu’un autre a déclaré que le restaurant était bondé le week-end.

La cote d’approbation de Trump parmi les républicains est en baisse, avec un récent sondage du New York Times plaçant son soutien à 49%. Mais il reste le grand favori pour la nomination du GOP. En effet, des banderoles “Trump 2024” sont fièrement accrochées dans le restaurant.

Entre-temps, Beainy a déclaré au Chronicle qu’il avait dû faire face aux inconvénients de la création d’une entreprise dédiée au président avec le deuxième note d’approbation finale la plus basse jamais enregistrée.

“Nous avons reçu beaucoup de mauvais appels au début – des gens qui voulaient incendier l’endroit”, a déclaré Beainy au journal. “C’était effrayant au début, mais nous n’avons plus ces appels. Nous avons un grand public, et tous ne sont pas des partisans de Trump. Ils viennent pour la nourriture et le service.”

Beainy espère que Trump s’arrêtera pour un repas un jour, affirmant qu’il a des contacts qui pourraient atteindre le 45e président. Basé sur habitudes alimentaires signalées précédemmentson menu pourrait lui plaire compte tenu de son penchant pour McDonald’s.

Munch’s Burger Shack, basé à Tokyo, a connu un succès similaire lorsqu’il dédié un repas de hamburger à Trump après y avoir mangé en 2017.