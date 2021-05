Le restaurant de Chicago sépare les clients par statut de jab, citant les règles Covid-19 de la ville – RT USA News

Une expérience sociale est en cours à Chicago, où un restaurant sépare les clients selon le statut de vaccination Covid-19. Les directives de la ville disent que c’est parfaitement bien, dit le propriétaire, qui préside l’Illinois Restaurant Association.

Moe’s Cantina a été le pionnier de la pratique le week-end dernier, selon WBBM-TV de Chicago. Le restaurant a été divisé en une section vaccinée sans restriction et une autre, où subsistent des cloisons et des tables socialement éloignées.

«On a décidé de se diviser, et tu es libre de venir de ce côté, d’aller au bar. Vous pouvez être prépandémique », dit le propriétaire, Sam Sanchez.

Les clients devront présenter une preuve de vaccination complète pour recevoir un bracelet rose et être autorisés à pénétrer dans la zone sans restriction.

L’Illinois – et Chicago en particulier – fait l’objet de mesures de verrouillage strictes depuis plus d’un an. La semaine dernière, la mairesse Lori Lightfoot a annoncé l’assouplissement des restrictions, permettant aux établissements de fonctionner normalement «Si seuls les clients et employés vaccinés sont autorisés» à l’intérieur.

Les entreprises ouvrent tard et celles qui ont des pistes de danse sont également tenues de vérifier le statut vaccinal des clients afin de rouvrir sans restrictions.

La ségrégation par statut vaccinal chez Moe’s semble carrément tolérante et magnanime par rapport à certains bars plus petits, qui auraient contacté les responsables de la ville pour interdire à quiconque de se faire vacciner à l’intérieur, afin de se débarrasser des restrictions onéreuses.

Au Wrigley Field, le stade de baseball en plein air, les Cubs de Chicago ont réservé une section distincte des gradins pour les fans vaccinés. Ils offrent également de la nourriture et des boissons gratuites aux fans qui se font photographier dans un centre de congrès à proximité, selon un article du Chicago Tribune partagé par le représentant Raja Krishnamoorthi (D-Illinois).

Cette combinaison de « carottes » et « des bâtons » faire vacciner les habitants de Chicago est conforme à la politique de l’administration Biden de «vaxxed ou masqué», déployée plus tôt ce mois-ci au milieu de l’assouplissement partiel des verrouillages de Covid-19.

Des sièges de restaurant séparés et inégaux ne sont pas la seule forme de ségrégation adoptée par Lightfoot. La semaine dernière, elle a déclenché une controverse en insistant sur le fait qu’elle ne donnerait que des entretiens individuels avec «Journalistes noirs et bruns», disant que c’était une façon de démontrer son engagement à « diversité et inclusion. »





