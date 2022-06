Le restaurant Chipotle dans le Maine dépose une pétition pour l’élection syndicale

Un emplacement Chipotle Mexican Grill à Augusta, dans le Maine, a déposé une pétition pour une élection syndicale mercredi, devenant le premier des restaurants de la chaîne de burrito à se joindre à la récente poussée d’organisation qui a balayé le pays.

La Maine AFL-CIO a déclaré que les travailleurs du restaurant « exigent un personnel sûr et adéquat dans leur magasin ». Les employés cherchent à se syndiquer sous le nom de Chipotle United, un syndicat indépendant, selon l’organisation.

Les travailleurs des compagnies aériennes, des détaillants et des entreprises technologiques se sont organisés, alimentés par le désir de meilleures conditions de travail pendant la pandémie et le nouveau pouvoir acquis dans un marché du travail tendu. Même l’industrie de la restauration, où les syndicats sont rares, n’a pas été à l’abri de la pression syndicale. Les baristas de plus de 150 cafés Starbucks ont voté pour se syndiquer au cours des neuf derniers mois.

Les employés de Chipotle ont déjà tenté de se syndiquer, mais la chaîne a réussi à annuler ces efforts. En 2019, le National Labor Relations Board a accusé l’entreprise d’avoir enfreint la législation fédérale du travail en licenciant prétendument un travailleur à New York qui tentait d’organiser un syndicat.

Un représentant de Chipotle n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de CNBC.