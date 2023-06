Le restaurant Central de Lima nommé meilleur au monde pour la cuisine péruvienne

Alors que le patrimoine archéologique du Pérou a commencé au XXe siècle pour attirer des millions de touristes dans des endroits tels que le Machu Picchu et les lignes de Nazca, la cuisine du pays est restée l’un des secrets les mieux gardés d’Amérique du Sud.

Mais au cours des deux dernières décennies, la nourriture du Pérou – un produit de sa riche gamme de cultures, d’écosystèmes et d’une histoire particulière – est devenue une marque mondiale, avec des restaurants ouverts dans des villes de San Francisco à Sydney.

Maintenant, après des années d’applaudissements et de prix, Central restaurant à Lima a été élu meilleur au monde, couronnant la conquête mondiale de la cuisine péruvienne.

C’est le premier restaurant sud-américain à remporter le titre, et trois autres restaurants de Lima figuraient dans le top 50, ce qui signifie que la capitale péruvienne a pris plus de places que toute autre ville.

Le menu gastronomique du Central met en valeur la propagation unique de la biodiversité du Pérou en emmenant les convives à travers « 15 écosystèmes péruviens différents, classés par altitude – de 15 mètres sous l’océan Pacifique à 4 200 mètres dans les Andes », selon Les 50 meilleurs restaurants du monde.

« Il ne s’agit pas d’être numéro un, il ne s’agit pas d’être le meilleur, il s’agit de ce que nous faisons chaque jour. Nous aimons ce que nous faisons », a déclaré le co-fondateur et chef du restaurant, Virgilio Martínez, en acceptant le prix dans la ville espagnole de Valence la semaine dernière.

Sa femme et co-fondatrice de Central, Pía Léon, a vu son projet solo Kjolle atteindre le top 50 cette année, faisant 28e place. Les deux autres restaurants de Lima sur la liste étaient Maïdodirigé par le chef nippo-péruvien primé Mitsuharu « Micha » Tsumura, au numéro six, et Maïta en 47e.

La salle à manger et la cave à vin du deuxième étage du restaurant Central à Lima en 2013. Photographie : Cris Bouroncle/AFP/Getty Images

La fusion est la clé de la cuisine péruvienne. Au fil des siècles, les techniques apportées par des vagues d’immigrants – des envahisseurs espagnols aux Africains réduits en esclavage, en passant par les cantonais sous contrat, ainsi que les immigrants italiens, japonais et arabes – se sont construites sur une riche base d’aliments et de cultures autochtones. Des hautes altitudes des Andes au Pacifique riche en poissons et à la forêt amazonienne, tous ont contribué à créer des cuisines péruviennes uniques, notamment comida créoleNikkei nippo-péruvien et Chifa, cuisine sino-péruvienne.

« C’est la partie amusante du Pérou, nous ne rejetons pas les autres cultures », a déclaré Tsumura au Guardian dans une récente interview. «Nous les embrassons et nous réfléchissons à la façon de les rendre beaucoup plus savoureux, ou, je dirais, nous examinons comment nous pouvons appliquer ces saveurs, ces techniques et ces ingrédients à notre cuisine.

« C’est ce qui nous rend libre avec la cuisine péruvienne et inclusive – pas seulement avec la nourriture mais avec la musique, avec l’art et avec de nombreux autres éléments de la société. Vous pouvez voir combien de pays ont construit notre culture de manière très diversifiée.

Né au Pérou dans une famille originaire d’Osaka, Tsumura a suivi une formation de chef sushi au Japon avant de retourner à Lima et de fonder Maido avec sa propre marque de cuisine Nikkei. « Une explosion de saveurs en bouche », c’est ainsi qu’il résume l’expérience culinaire de son restaurant. « Nous sommes toujours à la recherche de sensations très intenses.

Le flair de Tsumura et la précision aiguisée de Martínez reposent sur la riche gamme d’ingrédients du Pérou. La première d’entre elles, l’humble pomme de terre. Seule une poignée des plus de 4 000 variétés de pommes de terre du Pérou ont nourri les affamés partout, des Amériques à l’Eurasie. Le maïs pousse dans ce qui est aujourd’hui le Pérou depuis six millénaires ; les historiens pensent qu’il a été apporté d’Amérique centrale. La tomate, base de la cuisine italienne, est originaire des vallées andines du pays.

« Je pense que tous les pays ont quelque chose d’unique qui leur appartient », a déclaré León. « Dans notre cas, c’est la confiance et la sécurité que nous avons avec notre nourriture. »

L’une des rares femmes chefs de la nouvelle génération à propulser le boom gastronomique péruvien, Léon a su dès son plus jeune âge que créer dans la cuisine était son avenir. Kjolle, qui se trouve dans le même bâtiment aéré que Central dans le quartier bohème de Barranco à Lima, est un « concept plus intuitif qui ne se concentre pas sur l’altitude, mais plutôt sur le produit, ce qui nous permet d’être un peu plus libres », a-t-elle déclaré.

Ignacio Medina, un critique gastronomique hispano-péruvien basé à Lima, a déclaré que la reconnaissance des restaurants était cruciale pour le Pérou, car il faisait face à une rude concurrence régionale dans les enjeux alimentaires du Mexique et de l’Argentine. Malgré tout, les restaurants péruviens figurent dans la liste des 50 meilleurs depuis près d’une décennie.

« Maintenant, la cuisine péruvienne peut redevenir une tendance mondiale », a déclaré Medina. « Avec cela, il reprend le leadership et réapparaît comme un point de référence. »

Tsumura pense que l’enthousiasme que partagent les Péruviens pour leur cuisine nationale est ce qui les unifie et les définit, dans un pays où les divisions raciales et de classe béantes ont été mises à nu par la répression meurtrière par l’État des manifestations antigouvernementales plus tôt cette année.

« La cuisine péruvienne a toujours été bonne, le seul problème était en fait qu’on n’y croyait pas. C’est aussi simple que cela », a déclaré Tsumura.