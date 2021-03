Alors que les défis thali sont à la mode depuis un certain temps maintenant, le défi Motera Thali était légèrement différent car le participant devait terminer le thaali de 5 pieds de long en une heure et pouvait également prendre l’aide de ses amis ou de sa famille. Faisable, non? Mais pas plus de quatre personnes.

Les Indiens adorent leur nourriture et leur amour pour le cricket est également inégalé. Et Courtyard By Mariott, Ahmedabad, a combiné les favoris trop absolus des Indiens dans une pâtée de nourriture. Cependant, cette assiette n’est pas votre assiette ordinaire – c’est un thali spécial de 1,50 mètre de long nommé «Motera Thali». Le restaurant avait également un défi Motera Thali (les 8 et 9 mars) et a attiré l’attention de tout le monde.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy