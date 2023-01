Le ressortissant anglo-iranien Alireza Akbari « exécuté » en Iran | Nouvelles du monde

Le ressortissant anglo-iranien Alireza Akbari, un ancien haut responsable de la défense en Iran accusé de travailler pour les services de renseignement britanniques, a été exécuté, selon les médias officiels iraniens.

Le ministre des Affaires étrangères James Cleverly, qui avait appelé à la libération de M. Akbari, a déclaré vendredi que l’Iran ne devait pas donner suite à l’exécution et a appelé à sa libération immédiate.

La justice iranienne a affirmé que M. Akbari, qui était vice-ministre de la Défense sous l’ancien président Mohammad Khatami jusqu’en 2001, était un “espion clé” pour le gouvernement britannique, a rapporté l’agence de presse semi-officielle Tasnim.

Il a déclaré que les services de renseignement iraniens avaient démasqué l’espion présumé en lui fournissant de fausses informations et l’avaient décrit comme “l’un des infiltrés les plus importants des centres sensibles et stratégiques du pays”.