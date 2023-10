Par Ann Saphir

(Reuters) – Les responsables de la Réserve fédérale américaine laisseront probablement leur taux directeur inchangé lors de la réunion de la semaine prochaine, en grande partie grâce à une nouvelle dynamique qui se déroule devant eux : d’autres forces font enfin le travail à leur place.

Alors que le taux de référence qu’ils fixent toutes les six semaines environ est resté inchangé depuis juillet – un horizon qui semble désormais s’étendre jusqu’en décembre, voire plus – les taux sur le marché libre qui déterminent les coûts d’emprunt pour les entreprises et les consommateurs ont continué de grimper et semblent désormais équilibrés. pour enfin ralentir ce qui a été une économie étonnamment forte.

En effet, de nouvelles informations sur l’environnement du crédit figureront probablement en bonne place dans les documents d’information en prévision de la réunion du 31 octobre au 31 novembre de la Réserve fédérale. 1 rendez-vous de tarification.

La dernière enquête de la Fed sur les conditions bancaires ne sera publiée que lundi après la réunion de la semaine prochaine, mais la pratique passée suggère que les résultats de son enquête d’octobre sur l’opinion des responsables des prêts, ou SLOOS, sont entre les mains des décideurs cette semaine.

La Fed a commencé sa campagne de hausse des taux contre une inflation élevée en mars 2022, faisant passer le taux directeur de près de zéro puis à 5,25 %-5,50 % à partir de juillet de cette année.

Les données publiées à partir des enquêtes de la Fed, actuellement rendues publiques, montrent que les banques ont déjà renforcé leurs normes pour tous les types de prêts aux entreprises et à la consommation, que la demande pour la plupart des types de prêts s’est affaiblie et que la croissance de toutes les catégories de prêts a ralenti.

Les entreprises se sont particulièrement désintéressées des emprunts, ont rapporté les banques dans l’enquête d’opinion des responsables du crédit de la Fed réalisée en juillet.

Ces tendances n’ont jusqu’à présent que peu contribué à freiner la forte croissance du PIB et les dépenses de consommation qui, conjuguées à d’importantes créations d’emplois, semblent suggérer une pression continue à la hausse sur les prix.

“Nous ne disposons pas de beaucoup de données sur lesquelles vraiment nous appuyer à ce stade”, a déclaré Scott Anderson de BMO. Mais l’impact du resserrement du crédit se fait sentir, a-t-il dit, et “nous sommes assez confiants dans le fait que nous assisterons à un ralentissement”.

Les décideurs de la Fed semblent être largement sur la même longueur d’onde, plusieurs d’entre eux notant que la hausse du rendement du bon du Trésor de référence à 10 ans – en hausse d’environ un point de pourcentage depuis la dernière hausse des taux de la Fed, à 4,89% – va également refroidir l’économie. .

PLUS DE PESSIMISME

Dans l’ensemble, le crédit des banques commerciales américaines a diminué au troisième trimestre, la première baisse d’une année sur l’autre depuis plus d’une décennie, selon les données hebdomadaires de la Fed.

Cette baisse s’explique en grande partie par la baisse de la valeur des bons du Trésor alors que les rendements montaient en flèche. Les titres adossés à des créances hypothécaires détenus en grande partie par les banques ont également perdu de la valeur, les taux hypothécaires ayant augmenté, pour atteindre récemment un sommet de 7,9 % en 23 ans.

Et le déclin de la demande de prêts, qui dure depuis un an, s’est accéléré dans la seconde quinzaine de septembre, selon une enquête semestrielle de la Fed de Dallas sur les conditions bancaires au Texas, qui suit de près l’enquête nationale de la Fed.

Les banques sont devenues plus pessimistes quant à l’activité future des entreprises, a montré cette enquête, ce qui les a amenées à prévoir une demande de prêts encore plus faible à l’avenir.

Les banques ayant répondu à l’enquête de la Fed de Dallas ont signalé une augmentation des impayés pour tous les types d’emprunteurs, mais particulièrement pour les prêts à la consommation. Cela pourrait être une tournure des événements particulièrement révélatrice, car d’autres données de la Fed montrent que même si les banques américaines ont resserré les normes en matière de cartes de crédit, les emprunts par cartes de crédit n’ont pas ralenti au deuxième trimestre.

Les ménages ont dépensé une grande partie de l’épargne qu’ils avaient accumulée pendant la pandémie, et les gains d’emploi ne semblent pas durables, a déclaré Kathy Bostjancic de Nationwide.

Tout cela pourrait contribuer à un tableau qui ouvre la voie à un quatrième trimestre plus faible et à un nouveau ralentissement l’année prochaine, une raison supplémentaire pour la Fed de maintenir ses taux là où ils sont et de laisser le resserrement du crédit et des conditions financières faire son travail.

“La question clé est de savoir dans quelle mesure la croissance ralentira au cours des prochains trimestres pour atténuer davantage les pressions inflationnistes dans le secteur des services”, a déclaré Bostjancic.

(Reportage d’Ann Saphir ; édité par Dan Burns et Chizu Nomiyama)